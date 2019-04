BANDUNG - Srdan Lopicic sudah didepak Persib Bandung terhitung 24 April 2019. Apa yang ada di benak Lopicic usai kontraknya diputus di tengah jalan?

Pemain asal Monetenegro itu mengaku memahami pencoretannya. Sebab, saat ini Persib sedang masa persiapan menghadapi Liga 1. Sehingga, masuk dan keluarnya pemain dianggap hal biasa.

Tapi, ia menyesali sebagian Bobotoh yang banyak mencaci performa Persib. Padahal, saat ini tim Persib masih berusaha dibentuk agar menjadi tangguh.

"Saya mengerti situasi seperti ini. Tapi, tim ini belum komplit dan sudah banyak cacian. Padahal ini baru preseason, bukan kompetisi. Banyak yang tidak mengerti, preseason itu persiapan untuk liga. Mungkin pelatih masih mau mencoba pemain dan taktik," ucap Lopicic, Selasa (29/4/2019).

Lopicic sendiri menuai kontroversi saat diisukan akan bergabung ke Persib. Saat ia benar-benar datang dan bermain untuk Persib, ia terus jadi korban cibiran. Berkali-kali ia juga disalahkan atas performa Persib yang belum impresif.

Meski disukai dan tidak disukai adalah hal biasa, tapi seharusnya dukungan tetap diberikan. Ia bahkan sempat mengatakan meminta waktu hingga liga bergulir untuk mengembalikan sentuhan magisnya.

"Saya mengerti kadang ada yang suka dan tidak suka. Sebelum saya datang ke sini, sudah ada penolakan, kenapa? Harusnya dukung dulu, kasih saya waktu. Tidak bisa seperti itu (meminta langsung tampil luar biasa)," sesalnya.

Tapi, ia menegaskan penolakan terhadap dirinya hanya dilakukan sebagian Bobotoh. Di luar penolakan itu, ia mengaku mendapat banyak dukungan bermain untuk Persib.

Bahkan, saat Persib menjalani pemusatan latihan di Batam beberapa waktu lalu, ia mendapatkan semangat luar biasa dari Bobotoh. Bobotoh di sana ada yang mengingatkan agar Lopicic jangan mendengar berbagai cacian dan cibiran sebagian Bobotoh.

"Masalah di sini, ada masalah apapun selalu mereka (sebagian Bobotoh) teriak Lopi out. Kemarin saya tidak main, Lopi out, saya minum kopi sama istri, Lopi out, lucu. Padahal setiap kali saya main, Persib tidak pernah kalah," tuturnya.

Lopicic sendiri sudah mendengar rencana pemutusan kontraknya pekan lalu saat bertemu Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono.

"Oke, saya bilang itu keputusan pelatih atau manajemen, tidak apa-apa. Kalau itu terbaik untuk tim, saya hormati," ungkapnya.

Menurut Lopicic, manajemen juga merasa kasihan dengan dirinya. Sebab, ia sering diteror oknum Bobotoh. Berbagai kata-kata kasar melalui media sosial hingga ancaman pembunuhan sering diterimanya.

Lopicic sendiri tidak peduli dengan berbagai teror dan ancaman yang diterimanya. Ia selalu berusaha fokus 100 persen memberikan kemampuannya untuk Persib. Tapi, sang istri merasa tertekan karena ancaman juga dialamatkan pada keluarganya.

"Tapi saya tahu (yang mengancam) itu anak-anak, saya tidak peduli. Tapi, beda dengan istri saya, dia tidak bisa (cuek) seperti itu," katanya.

Sementara setelah karirnya tamat di Persib, Lopicic berharap bisa melanjutkan karirnya di tim lain. Jika tidak menemukan klub di Indonesia, ia berencana bermain di Malaysia.

"Kalau saya bisa main (di Indonesia atau Malaysia), saya akan main. Kalau tidak, saya akan pulang untuk me-refresh diri saya," ungkap Lopicic.

Salam perpisahan pun diungkapkan Lopicic. Bahkan, ia mengungkap respeknya pada Bobotoh yang sudah menerimanya.

"Terima kasih buat semua Bobotoh yang sudah mendukung saya selama ini," pungkas Lopicic.

(Bad)