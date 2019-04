LONDON – PFA Team of The Year 2019 sebagaimana diketahui telah resmi diumumkan. Akan tetapi, yang membuatnya mengejutkan adalah tidak ada nama winger andalan Liverpool, Mohamed Salah, dalam daftar tersebut. Tak ayal, hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger pun pada akhirnya memberikan penjelasan.

Wenger sebenarnya tidak setuju jika penganugerahan PFA Team of The Year dan PFA Player of The Year diumumkan sebelum musim kompetisi benar-benar berakhir. Pasalnya, hal itu membuat penilaian terhadap para pemain menjadi tidak tepat. Seperti yang terjadi sekarang ini.

(Baca juga: Liverpool Ingin Juara, Klopp: Kami Harus Berusaha, Sisanya Takdir)

Wenger maklum jika Salah tidak masuk dalam daftar tersebut karena sebelum ini winger asal Mesir itu memang sempat mengalami kesulitan dan paceklik gol. Akan tetapi, jika Salah pada tiga laga sisa ini mampu tampil gemilang dan menjadi kunci bagi Liverpool dalam meraih gelar juara, maka menurutnya eks pemain AS Roma itu pantas untuk masuk dalam PFA Team of The Year 2019.

Terlebih lagi, Salah saat ini merupakan pemuncak daftar top skor sementara Liga Inggris. Maka dari itu, Wenger tak senang karena penilaian untuk PFA Team of The Year dan PFA Player of The Year dilakukan secara terburu-buru. Karena pemain seperti Salah yang sebenarnya punya peluang untuk terpilih, malah tidak masuk ke dalam daftar.

“Musim belum selesai dan mereka telah mengumumkan Team of The Year. Anda masih memiliki pemain yang bisa menentukan gelar juara atau kompetisi Eropa, seperti Salah. Akan tetapi, pengumuman sudah dibuat. (Eden) Hazard tidak ada di sana, dia juga pantas berada di sana,” ujar Wenger, menyadur dari Metro, Senin (29/4/2019).

(fmh)