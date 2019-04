VIDEO Assistant Referee (VAR) mulai digunakan di Liga Champions per musim ini. Beberapa wasit menggunakan VAR sebelum mengambil keputusan. Salah satunya di laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Manchester United di leg II babak 16 besar Liga Champions 2018-2019.

Saat itu, wasit harus melihat VAR sebelum memutuskan menghadiahi penalti kepada Man United. Hal itu setelah dalam siaran ulang terlihat, tembakan Diogo Dalot mengenai tangan bek PSG Presnel, Kimpembe, yang berada di kotak terlarang.

Selain itu, wasit Bjorn Kuipers yang memimpin laga Tottenham Hotspur vs Manchester City dini hari tadi juga menggunakan VAR. Wasit asal Belanda itu harus melihat VAR terlebih dulu apakah fullback kiri Tottenham, Dany Rose, melakukan handball atau tidak.

Setelah melihat VAR, Kuipers pun memutuskan untuk menghadiahi Man City penalti. Akan tetapi, teknologi VAR juga kerap tidak digunakan di momen-momen penting. Terkadang, sang pengadil lapangan luput dari momen-momen yang merugikan salah satu tim.

Not even a consideration from the referee to go to VAR for Fernandinho elbowing Harry Kane in the back of the head.



Looks like a definite red card in itself, imagine our surprise ... 🧐



🤔🙄😐#THFC #COYS #TOTMCI #UCL pic.twitter.com/IKCT36r8Fm— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) April 9, 2019