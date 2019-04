SURABAYA – Salah satu pentolan Bonek , Agus Bimbim Tessy, meminta agar pertandingan final Piala Presiden 2019 yang mempertemukan antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang digelar di tempat netral. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi agar tak terjadinya kericuhan antarpendukung.

Sebagaimana diketahui, Piala Presiden 2019 sendiri menggunakan format dua leg untuk menggelar pertandingan final mereka. Yang mana Persebaya bakal menjamu Arema di Stadion Gelora Bung Tomo pada 9 April 2019. Sementara tiga hari berselang giliran Arema yang menjamu Persebaya di Stadion Kanjuruhan.

Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir muncul polemik terkait format final Piala Presiden 2019. Pasalnya banyak yang mengkhawatirkan akan adanya gesekkan antara Bonek dan Aremania, yang selama ini memang dikenal kurang memiliki hubungan yang harmonis.

“Kami inginnya cari tempat yang netral. Sebab yang ditakutkan bila home and away, pas pertandingan terakhir akan rusuh. Menurut saya, home and away itu takutnya rusuh,” ucap Bimbim, seperti dikutip Okezone dari laman resmi PSSI, Senin (8/4/2019).

“Saya punya pikiran, kalau lolos ke final dan Persebaya main di Arema, lalu menjadi juara, pasti rusuh. Sedangkan kalau Arema yang jadi juara, dan mainnya di Bung Tomo, akan rusuh. Makanya saya minta tolong cari tempat netral untuk pertandingan final Arema vs Persebaya,” sambungnya.

“Nggak tahu di mana tempat untuk final, tapi penyelenggara Piala Presiden harus siap. Sebab, mereka seharusnya juga sudah mengantisipasi, bila Arema, Persebaya, Persija atau Persib yang lolos ke final,” tutupnya.

(mrh)