DUBLIN – Petarung gaya bebas, Conor McGregor, dikenal sebagai pendukung Manchester United. Tidak heran apabila pria berkebangsaan Republik Irlandia itu memuji kiprah Setan Merah bersama Manajer interim Ole Gunnar Solskjaer.

Berbicara sebagai seorang penggemar, McGregor menyebut Ole Gunnar Solskjaer orang yang spesial. Ia lantas mendukung agar pelatih asal Norwegia itu segera diangkat menjadi Manajer permanen Manchester United.

Salah satu kesuksesan Solskjaer bersama Man United, menurut McGregor, adalah mengembalikan kebanggaan memakai seragam merah kepada para pemain. Pria berusia 30 tahun itu lantas menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan para suporter Man United untuk Ole di stadion.

“Ole Gunnar Solskjaer adalah orang yang spesial! Menurut saya dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di United. Mereka harus memberikannya status manajer permanen. Anda bisa merasakan kebanggaan dan gairahnya untuk klub serta sejarah, dan para pemain sangat bangga mengenakan kostum Man United di bawah asuhannya,” tutur Conor McGregor, mengutip dari Goal, Selasa (19/3/2019).

“Dia benar-benar berhasil membuat para pemain tampil luar biasa. Rasanya seperti kebanggaan saya mewakili Irlandia. Ole’s at the wheel, tell me how good does it feel,” tutup pria asal Dublin itu seraya menyanyikan lagu untuk Ole Gunnar Solskjaer.

Conor McGregor bukan seorang penggemar biasa. Ia beberapa kali mengungkapkan pendapatnya soal Man United lewat akun Twitter. Kecintaannya terasa wajar mengingat Man United memang punya banyak penggemar di kalangan masyarakat Irlandia.

