MANCHESTER โ€“ Fans Manchester United langsung berselancar di dunia maya setelah tim kesayangannya memastikan lolos ke perempatfinal Liga Champions 2018-2019. Selain merayakan kemenangan 3-1 atas Paris Saint-Germain, fans Man United melancarkan cacian kepada winger tim lawan yang sempat membela Setan Merah, Angel Di Maria.

Di Maria memang dijadikan musuh nomor satu oleh suporter Man United. Winger berpaspor Argentina itu melakukan selebrasi berlebihan saat PSG menang 2-0 di markas Man United pada leg I babak 16 besar yang berlangsung tiga pekan lalu.

Ketika PSG mencetak gol pertama lewat Presnel Kimpembe, Di Maria langsung berteriak kegirangan tepat di depan kerumunan suporter Man United. Alhasil beberapa menit kemudian, Di Maria dilempari beberapa botol oleh suporter Setan Merah.

Karena itu, untuk membalas perlakuan Di Maria, suporter Man United menyerang winger 30 tahun itu di dunia maya. Serangkaian tweet pun dilancarkan simpatisan Man United kepada pemain yang sempat membela mereka pada musim 2014-2015 tersebut.

โ€œUntuk Angel Di Maria..... kapan terakhir kali Anda tertawa? Tulis akun @PerSempreUnited sambil mengunggah wajah cemas dari Di Maria.

โ€œDi Maria baru saja meminum air mata Neymar,โ€ lanjut akun @FutSpy.

Dear Angel Di Maria.... who has the last laugh? ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜ pic.twitter.com/ZTJsI6uh8X— United. (@PerSempreUnited) March 6, 2019