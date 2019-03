LONDON – Mantan Manajer Manchester United, Jose Mourinho, menilai Liverpool sudah kehilangan kesempatan menjadi juara Liga Inggris 2018-2019 sejak dua bulan lalu. Sebab, Si Merah gagal memanfaatkan kekalahan pesaingnya, Manchester City, dari Newcastle United.

Perlu diketahui, pada laga yang digelar 30 Januari 2019 tersebut, Liverpool ditahan imbang 1-1 oleh tamunya Leicester City. Gol Harry Maguire membatalkan kemenangan anak asuh Jurgen Klopp di saat Man City takluk 1-2 di markas Newcastle.

Jose Mourinho menilai Liverpool mulai kehilangan kendali di puncak klasemen sejak hasil imbang tersebut. Sebab, The Citizens perlahan mengejar hingga berhasil unggul satu poin memasuki pekan ke-29 Liga Inggris 2018-2019 usai Mohamed Salah dan kawan-kawan imbang tanpa gol kontra Everton.

(Baca juga: Liverpool Imbang, Klopp Justru Tantang Man City)

“Saya punya semacam feeling ketika City kalah dan Liverpool imbang di kandang. Itu adalah jenis pertandingan di mana Anda harus memanfaatkan kesempatan. Ketika mereka kalah, maka Anda harus menang. Liverpool kehilangan beberapa kesempatan,” tutur Jose Mourinho, mengutip dari Four Four Two, Senin (4/3/2019).

“City kalah dan keesokan harinya mendapat energi positif kembali karena Liverpool imbang. Liverpool kehilangan keunggulan, City sekarang di puncak klasemen,” imbuh pria berpaspor Portugal tersebut.

Pria berjuluk Si Spesial itu menambahkan, faktor psikologis sangat penting dalam perburuan gelar juara. Mourinho yakin Liverpool sekarang memikirkan dua pertandingan setiap pekan, partai yang mereka jalani dan hasil laga Manchester City.

(fmh)