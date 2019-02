LONDON – Salah satu fans Chelsea mendapat keistimewaan untuk bertemu dengan seluruh personel The Blues –julukan Chelsea. Hal itu setelah laga yang mempertemukan Chelsea vs Manchester City di final Piala Liga Inggris 2018-2019, Senin 25 Februari 2019 dini hari WIB.

Kelar pertandingan, fans tersebut mendapat kesempatan untuk berjabat tangan dengan seluruh pemain Chelsea. Tercatat, fans itu berjabat tangan dengan pemain-pemain bintang Chelsea seperti Eden Hazard, Willian Borges, Emerson Palmieri dan banyak lagi.

This Chelsea fan giving handshakes to all the Chelsea players after the game refused to shake hands with Kepapic.twitter.com/fSQZEZYQka— Nouman (@nomifooty) February 24, 2019