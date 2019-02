MANCHESTER – Hal unik dilakukan oleh pengurus lapangan Stadion Old Trafford jelang laga Manchester United vs Liverpool. Mereka menyirami lapangan di stadion tersebut dengan bawang putih demi menjaga kesehatan rumput.

Melansir dari Daily Mail, Minggu (24/2/2019), pengurus lapangan di Stadion Old Trafford ternyata memang punya resep khusus untuk menjaga agar akar rumput stadion bebas dari parasit. Selama lima tahun terakhir, rumput disirami sayuran agar parasit tidak merusak akar.

Resep tersebut cukup sukses untuk mengubah wajah lapangan The Theatre of Dreams -julukan Old Trafford. Rumput terlihat lebih segar dan sedap dipandang ketimbang lima tahun lalu yang sedikit buram. Walau sukses, aroma bawang putih dapat tercium hingga radius 800 meter (m) dari stadion karena terbawa tiupan angin.

Para pengurus lapangan Stadion Old Trafford menggunakan mesin khusus untuk menyemprot rumput dengan bawang putih. Ratusan siung bawang terlihat di hamparan rumput ketika staf lapangan selesai melakukan tugasnya.

Man United ternyata bukan satu-satunya tim di Liga Inggris yang menggunakan teknik tersebut. Kebetulan saja laga akbar akan dipanggungkan di stadion tersebut pada Minggu (24/2/2019) malam WIB ketika Setan Merah menjamu Liverpool di pekan ke-27 Liga Inggris 2018-2019.

Laga sengit antara Man United vs Liverpool tersebut pantang Anda lewatkan. Tenang saja, Okezone akan menayangkannya via live streaming pada Minggu (24/2/2019) mulai pukul 20.35 WIB. Caranya cukup mudah, Anda tinggal klik di sini.

