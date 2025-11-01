Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia Malam Ini: Pasukan Hector Souto Pede Menang

JAKARTA – Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi ujian berat melawan Australia dalam laga uji coba internasional yang terdaftar sebagai FIFA Matchday. Pertandingan krusial ini akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, (1/11/2025), sebagai bagian dari persiapan skuad Garuda menuju SEA Games 2025 dan menyambut status tuan rumah Piala Asia Futsal 2026.

1. Alasan Lawan Australia

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengungkapkan pemilihan Australia sebagai lawan uji coba bukanlah keputusan tanpa dasar, melainkan rekomendasi taktis. Meskipun secara peringkat FIFA Timnas Indonesia (ke-21) lebih unggul dari Australia (ke-30), Souto justru melihat kekuatan fisik Socceroos sebagai tolok ukur yang dibutuhkan timnya.

"Saya pikir gaya mereka sangat menarik bagi kami, karena mereka lebih kuat daripada kita menurut saya," kata Hector Souto dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa fokus utama laga ini adalah perbaikan kelemahan fundamental Indonesia.

"Kami bisa melihat di pertandingan-pertandingan bahwa ini kelemahan di negara ini. Kami harus mengembangkan lebih banyak komposisi badan kita," tambahnya.

Souto percaya laga internasional sangat penting untuk meningkatkan performa karena tim akan memetik banyak pelajaran berharga dan terbiasa dengan atmosfer kompetisi yang tinggi, di mana keunggulan fisik sangat vital untuk bersaing di segala area performa.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto. (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)

2. Optimistis Menang

Meskipun fokus pada perbaikan fisik, Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, menyebutkan FFI telah mengajukan pertandingan ini agar masuk dalam perhitungan poin FIFA, menunjukkan keseriusan laga ini. Optimisme juga didukung oleh rekor pertemuan, di mana Indonesia unggul dengan dua kemenangan dalam dua duel terakhir melawan Australia.