LEICESTER – Paul Pogba kembali menjadi bintang bagi Manchester United. Gelandang kreatif asal Prancis itu memberi umpan matang kepada Marcus Rashford yang kemudian mampu dimanfaatkan menjadi gol saat melawan Leicester City di pekan ke-25 Liga Inggris 2018-2019.

Gol dari Marcus Rashford tersebut sudah cukup untuk mengamankan tiga poin buat Man United di laga tandang. Penyerang berpaspor Inggris itu lantas memuji umpan matang yang disajikan Paul Pogba tersebut.

Rashford mengatakan, Pogba sekali lagi menunjukkan kemampuannya dengan memberikan apa yang diinginkan oleh tim. Namun, umpan brilian tersebut baru akan keluar apabila pemain berusia 25 tahun itu dalam posisi bebas dari gangguan lawan.

“Sekali lagi dia menyediakan kesempatan bagi tim dan itu yang tim inginkan darinya. Jika kami bisa membuatnya terbebas, dia akan memberikan umpan semacam itu sepanjang hari. Dia akan menemukan Anda,” tutur Marcus Rashford, dilansir dari Four Four Two, Senin (4/2/2019).

Kemenangan tipis 1-0 itu membawa Man United melompati Arsenal di papan klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019. Hasil tersebut terasa makin manis karena Setan Merah sebelumnya tersandung saat ditahan imbang Burnley di markasnya sendiri pada pekan ke-24.

“Hasil pertandingan terakhir tidak kami inginkan. Kami harus meningkat. Menang di sini (kandang Leicester) sungguh sulit, jadi tiga poin ini sangat penting,” imbuh striker yang mengoleksi penampilan ke-100 buat Man United di laga tersebut.

