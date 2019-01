LONDON – Kepiawaian winger Chelsea, Eden Hazard, dalam mengolah si kulit bundar dan mencetak gol pada akhirnya membuat Kapten Timnas Belgia itu kerap dipasang sebagai ujung tombak. Kendati begitu, Hazard menjelaskan kalau dirinya bukanlah tipikal pemain yang terobsesi untuk mencetak banyak gol, sehingga kurang cocok jika ditempatkan sebagai ujung tombak.

Ditempatkannya Hazard sebagai ujung tombak di Chelsea tentunya tak lepas dari keputusan yang dibuat pelatih Maurizio Sarri. Maklum saja, pasalnya striker yang dimiliki Chelsea dinilai Sarri tak bisa tampil gemilang mendulang banyak gol. Meski demikian, Hazard sadar kalau posisi terbaiknya bukanlah sebagai ujung tombak.

Hazard mengaku ingin menikmati pertandingan ketika bermain. Maka dari itu, Hazard tak ingin terobesi untuk mencetak banyak gol dan meraih penghargaan individu. Meski dirinya kini masuk dalam jajaran salah satu pemain terbaik dunia, namun Hazard mengaku tidak ingin membebani dirinya dengan hal-hal semacam itu.

“Saya mungkin terpisah dari para pemain terbaik di dunia lainnya. Mereka berpikir untuk mencetak banyak gol, memberikan banyak operan, meraih trofi. Saya belum pernah seperti itu. Jadi, ya, mungkin. Dalam sepakbola profesional, ada banyak pemain seperti saya, yang ingin bersenang-senang," jelas Hazard, menyadur dari Four Four Two, Rabu (23/1/2019).

Hazard pernah menjelaskan kalau ia lebih senang ditempatkan sebagai seorang winger karena mampu bergerak lebih bebas dan bisa lebih banyak mengolah bola. Sementara itu, ketika menjadi seorang ujung tombak, sebagian besar waktu Hazard dihabiskan untuk menunggu dan melakukan penyelesaian akhir.

(fmh)