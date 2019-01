BANDUNG - Kiper Persib Bandung, M Natshir, siap mengubah gaya bermainnya. Sebab, pelatih anyar Miljan Radovic menginginkan kiper Persib tampil lebih modern. Di era Miljan, kiper akan berfungsi ganda sebagai sweeper dan stopper. Sehingga, sesekali kiper akan maju untuk membantu serangan atau memotong serangan lawan.

"Kebetulan coach Miljan ingin seperti itu. Ternyata kiper-kiper sekarang memang harus berfungsi sebagai bek," kata Deden, sapaan akrab M Natshir, di Bandung, Jumat (18/1/2019).

loading...

Ia pun mulai membiasakan diri dengan gaya yang diinginkan sang pelatih. Dalam empat kali latihan yang sudah dijalani, pelatih kiper Gatot Prasetyo pun sudah menempa tiga kiper milik Maung Bandung.

(Baca juga: Persib Akan Depak Pemain Usai Laga Uji Coba)

"Kita setiap mengawali latihan dimulai kemarin-kemarin selalu dengan passing-passing karena itu menyesuaikan untuk bisa bermain bola-bola pendek, dengan bek terutama," jelasnya.

Deden sendiri siap menjadi orang pertama yang membangun serangan dari sektor paling belakang di lapangan. Tapi, ia akan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kalau saya pribadi utamakan build up. Tapi ketika lawan nge-press pemain kita, enggak mungkin kan build up. Tapi ketika lawan enggak nge-press saya utamakan pasti selalu build up," tuturnya.

Bagi pria asal Soreang Kabupaten Bandung itu, gaya bermain seperti itu bukan hal baru. Di musim lalu, ia beberapa kali memeragakannya saat bertanding. Sehingga, ketika sekarang Miljan menginginkan Deden dan kiper lain bermain lebih modern, ia tidak terlalu susah beradaptasi.

"Main seperti itu sudah saya lakukan di musim kemarin. Tapi mungkin di musim sekarang akan lebih dalam lagi latihan, lebih sering berlatih untuk selalu build up di dalam permainan," jelas Deden.

(fmh)