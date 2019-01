WATFORD – Penjaga gawang Watford, Ben Foster, memberi pujian kepada kiper Manchester United, David de Gea. Foster menyebut tidak ada lagi teknik yang mesti diajari kepada De Gea, mengingat kiper asal Spanyol itu sudah dianugerahi bakat luar biasa.

De Gea menarik perhatian setelah tampil apik di laga Tottenham vs Man United yang berlangsung di Stadion Wembley, Minggu 13 Januari 2019 malam WIB. Tercatat sepanjang pertandingan, De Gea membuat 11 penyelamatan!

Bahkan, ada beberapa momen one by one yang dimiliki pemain Tottenham, namun dapat dipatahkan De Gea. Salah satunya ialah tendangan gelandang Tottenham, Dele Alli.

BACA JUGA: De Gea Tampil Gemilang, Ini Reaksi Bahagia Juan Mata

Dari 11 shot on target yang dilepaskan pemain Tottenham, beberapa di antaranya memang mengarah tepat kepada De Gea. Akan tetapi, Foster tetap mengapresiasi De Gea. Dalam pandangan Foster, De Gea tahu bola akan diarahkan ke mana, sehingga eks kiper Atletico Madrid itu selalu berada di posisi yang tepat.

“Saya melihat banyak orang berkata, De Gea bisa melakukan penyalamatan karena bola mengarah kepadanya. Padahal, De Gea telah melakukan tindakan gila dengan tahu harus berada di posisi yang tepat. Anda tidak bisa mengajarkan itu,” kata Foster mengutip dari akun Twitter-nya, @BenFoster.

Berkat bantuan dari De Gea, Man United mampu mengatasi Tottenham 1-0. Tercatat di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, Man United selalu memenangi pertandingan dalam lima laga terkini di Liga Inggris 2018-2019. Alhasil, Man United yang saat ini duduk di posisi enam dengan koleksi 41 poin, telah menyamai perolehan angka Arsenal di tangga kelima.

(Ram)