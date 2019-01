MALANG - Milomir Seslija resmi ditunjuk melatih tim Arema FC untuk mengarungi Liga 1 2019. Pelatih kelahiran Sarajevo, Bosnia 21 Juli 1964 itu menyisihkan tiga kandidat pelatih Arema FC lainnya. Sebelum menangani Arema FC, Milo -sapaan akrab Milomir- sempat melatih tim Arema FC pada tahun 2016 di ajang Turnamen Indonesia Soccer Championship.

Tak hanya Arema FC, Milo juga pernah menangani dua tim lainnya di kancah persepakbolaan Indonesia yakni Madura United di Liga 1 2018 dan Persiba Balikpapan pada musim sebelumnya. Di tahun 2015 pria bersertifikat UEFA Pro 2009 itu menjabat sebagai direktur teknik Barito Putera di QNB League 2015.

Berikut data lengkap dari Milomir Seslija:

Nama: Milomir Seslija

Lahir: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 21 Juli 1964

Lesensi: UEFA PRO licence di Sarajevo (2009)

Pendidikan: 1995 Diploma di Faculty of Physical Training-Centre for Expert Training University of Beograd, Yugoslavia (20 Desember 1995)

Karir Melatih:

2018 Madura United (Liga 1)

2017 Persiba Balikpapan (Liga 1)

2016 Arema FC (TSC)

2015 Barito Putera (Technical Director/QNB League Indonesia)

2013-2014 Sabah FA (Malaysia Premier League)

2013 FK Slavija Sarajevo (Premier Liga Bosnia and Herzegovina)

2011-2012 Arema Indonesia (Indonesia Premier League)

2009-2011 FK Rudar Kakanj (First League Bosnia and Herzegovina)

2008-2009 Al-Seeb Club (Oman Professional League)

2007-2008 Dhofar SCSC (Oman Professional League)

2005-2007 FK Velez Mostar (Premier Liga Bosnia and Herzegovina)

2004-2005 NK Famos-SASK Napredak (First League Bosnia and Herzegovina)

2002-2003 FK Slavija Sarajevo (Premier Liga Bosnia and Herzegovina)

2001-2002 FK Solunac Rastina (Srpska Liga Bosnia and Herzegovina)

(ADP)