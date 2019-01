Sterling Pede Man City Tumbangkan Liverpool

MANCHESTER - Sayap serang Manchester City, Raheem Sterling, yakin The Citizens bakal mengalahkan Liverpool saat kedua tim berjumpa di pekan ke-21 Liga Inggris 2018-2019, Jumat 4 Januari dini hari WIB. Sebab, kemenangan adalah harga mati apabila Manchester Biru ingin mempertahankan gelar juara.

Man City saat ini terpaut tujuh poin dari Liverpool yang memuncaki papan klasemen Liga Inggris 2018-2019. Tiga poin berarti akan mempersempit jarak menjadi empat angka saja. Belum lagi pukulan mental yang akan dirasakan anak asuh Jurgen Klopp yang menderita kekalahan pertamanya di musim ini.

Meski mengalami dua kekalahan dari tiga laga terakhirnya, Sterling tetap yakin City bakal keluar sebagai pemenang. Syaratnya adalah anak asuh Pep Guardiola harus memainkan sepakbola menyerang yang sudah menjadi ciri khas mereka dalam dua tahun terakhir.

“Jika kami bisa bermain dengan cara yang seperti kami tahu, kami bisa mengalahkan siapa saja,” ujar Raheem Sterling, dinukil dari Four Four Two, Selasa (1/1/2019).

“Pertandingan tersebut akan sangat luar biasa dan kami tak sabar menjalaninya,” imbuh pemain berpaspor Inggris itu.

Man City menelan dua kekalahan mengejutkan pada periode Natal. Pertama, mereka tumbang 2-3 di tangan tamunya, Crystal Palace, pada 22 Desember 2018. Empat hari kemudian Kevin De Bruyne dan kawan-kawan kembali menelan kekalahan tipis dari tuan rumah Leicester City.

