PSG Tolak Barcelona, Rabiot Dilarang Negosiasi hingga Januari

PARIS – Gelandang Paris Saint-Germain (PSG), Adrien Rabiot, telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama timnya tersebut yang bakal habis pada 30 Juni 2019. Kendati begitu, hingga bursa transfer musim dingin 2019 dibuka, yakni pada 1 Januari, Rabiot dilarang untuk melakukan negosiasi dengan klub manapun.

Agen sekaligus ibu dari Rabiot, Veronique, mengungkapkan kalau Rabiot sebenarnya sudah ingin meninggalkan PSG sejak bursa transfer musim panas 2018. Saat itu, terdapat Barcelona yang mengajukan tawaran untuk memboyong Rabiot. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak oleh perwakilan PSG, yang mana membuat Rabiot akhirnya harus bertahan hingga kontraknya usai.

(Baca juga: Barcelona Tertarik Datangkan Pemain Bertahan Juventus)

“Selama bursa transfer musim panas, saya memberi tahu Mr Henrique (Dierktur Olahraga PSG), bahwa saya ingin Adrien ditransfer karena Adrien ingin meninggalkan klub dan itu dikatakan cukup jelas. Saya tidak melihat bagaimana saya tidak loyal. Ada tawaran dari Barcelona dan klub menolaknya, yang mana itu adalah hak mereka,” ujar Veronique, menukil dari Four Four Two, Jumat (21/12/2018).

Pihak PSG pada awalnya berusaha untuk mempertahankan Rabiot, namun sang gelandang telah membulatkan tekad untuk hengkang. Belakangan ini, Rabiot disebutkan telah memiliki kesapakatan dengan Barcelona. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Veronique. Ia menerangkan kalau Rabiot belum memiliki kesepakatan dengan klub lain lantaran peraturan membuat pihaknya tak bisa melakukan negosiasi sebelum transfer musim dingin 2019 dibuka.

“Tidak ada kesepakatan dengan klub mana pun. Saya tidak tahu siapa yang memulai rumor ini. Kami tidak punya hak untuk berbicara dengan klub mana pun sampai 1 Januari dan kami tidak akan melakukannya. Memang benar saya jarang berbicara di depan umum, saya pikir lebih baik bagi saya untuk tetap dalam bayang-bayang,” jelas Veronique.

(fmh)