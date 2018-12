Muncul Foto Harry Kane Kecil dengan Balutan Seragam Arsenal

LONDON – Harry Kane saat ini bisa dibilang salah satu penyerang terbaik di dunia. Ketenangan Kane di muka gawang sudah tidak perlu diragukan lagi. Keberhasilannya keluar sebagai top skor Liga Inggris 2015-2016 dan 2016-2017, serta Piala Dunia 2018 bisa jadi tolok ukurnya.

Akan tetapi, siapa sangka, di balik ketajaman Kane bersama Tottenham dan Tim Nasional (Timnas) Inggris, penyerang 25 tahun itu pernah membela Arsenal. Kane memulai karier juniornya dengan bergabung bersama tim akademi Arsenal.

(Kane (kiri) saat berseragam Arsenal)

Ia bertahan bersama akademi Arsenal hingga 2001, atau ketika usianya masih delapan tahun. Setelah meninggalkan Arsenal, Kane bergabung dengan akademi Tottenham yang juga berasal dari London Utara. Sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa akademi tim junior Arsenal melepas bakat sebesar Kane?

Mantan direktur akademi Arsenal, Liam Brady, mengungkapkan alasannya melepas Kane pada 2001. Saat itu, Kane dikenal sebagai anak yang gemuk dan tidak memiliki tubuh atletis. Ketika itu, mereka tidak melihat Kane dapat tumbuh menjadi pesepakbola top.

Ternyata, anggapan di atas salah besar. Kane muncul menjadi salah satu penyerang top dunia. Bahkan, Kane sangat akrab dengan gawang Arsenal. Dari sembilan pertemuan kontra The Gunners –julukan Arsenal, Kane mengoleksi delapan gol.

Karena itu, tiap kali kelar laga Tottenham vs Arsenal, fans The Lilywhites –julukan Tottenham– sering menampilkan foto Kane kecil dengan balutan seragam The Gunners. Foto itu pun kembali dimunculkan dini hari tadi setelah Tottenham menang 2-0 di markas Arsenal di babak perempatfinal Piala Liga Inggris 2018-2019.

