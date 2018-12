MADRID – Beberapa waktu lalu, Cristiano Ronaldo mencoba menggoda mantan rekan setimnya di Real Madrid, Marcelo, untuk mengikuti jejaknya hengkang ke Juventus. Akan tetapi, godaan dari Ronaldo tersebut nyatanya ditolak oleh Marcelo, yang mana bek berpaspor Brasil itu menyatakan kesetiannya bertahan di Madrid.

Rumor soal Marcelo yang diminati Juve sejatinya telah berembus sejak musim panas 2018. Kabar tersebut semakin berkembang setelah Ronaldo menyebut kalau Juventus menyukai pemain-pemain hebat dan selalu menerima mereka, yang mana Marcelo adalah salah satunya. Meski begitu, Marcelo ternyata masih kerasan berada di Madrid. Ia menegaskan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Los Blancos.

(Baca juga: Ambisi Ronaldo Bawa Vinicius Jr Hancur Berantakan)

“Tidak pernah masuk ke pikiran saya untuk pergi dan mencari pilihan lain. Saya selalu melakukan segala yang mungkin untuk tetap di Real Madrid dan saya tidak pernah berpikir soal waktu bermain. Jika saya memiliki 15 menit bermain di setiap pertandingan, saya akan memberikan segalanya di 15 menit untuk bermain lebih banyak dan memenangkan lebih banyak,” jelas Marcelo, mengutip dari Four Four Two, Sabtu (15/12/2018).

Lebih lanjut, Marcelo pun mengenang saat ia bergabung dengan Madrid pada Januari 2007. Marcelo menerangkan kalau proses transfer dari mantan klubnya, Fluminese, ke Madrid berlangsung cepat. Sejak awal, ia selalu merasa senang berada di Madrid karena Los Blancos dalam pandangannya selalu menjadi klub yang luar biasa.

“Proses kepindahan itu semua terjadi dengan sangat cepat. Pada awalnya saya pikir itu adalah lelucon, Saya selalu melihat Madrid sebagai klub besar. Kemudian tiba-tiba saya adalah bagian dari tim dengan pemain yang hanya saya lihat di televisi atau di video game. Itu sangat menakjubkan,” ungkap Marcelo.

(fmh)