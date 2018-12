MADRID – Tidak bisa dimungkiri bahwa hengkangnya Cristiano Ronaldo ke Juventus pada musim panas 2018 merupakan kehilangan yang besar bagi Real Madrid. Akan tetapi, ketika Madrid disebut telah menjadi tim yang lemah tanpa kehadiran Ronaldo, hal itu lekas dibantah Marcelo. Bek asal Brasil itu menegaskan bahwa Madrid tetaplah tim yang tangguh karena memiliki Sergio Ramos dan Luka Modric.

Marcelo sendiri ssebenarnya tidak menampik kalau tidak adanya Ronaldo di Madrid membuatnya rindu akan kehadiran pemain berjuluk CR7 itu. Maklum saja, pasalnya Ronaldo merupakan salah satu pemain terbaik dunia, yang mana kehilangan CR7 akan memberikan dampak yang cukup signifikan.

(Baca juga: Solari Ingin Real Madrid Tutup Tahun 2018 dengan Kemenangan)

Hal itu bisa dilihat dari performa Madrid di sepanjang musim 2018-2019, yang mana mereka kerap mengalami kesulitan dalam mencetak gol karena tidak hadirnya Ronaldo. Kendati begitu, Marcelo menjelaskan kalau pemain terbaik yang dimiliki Madrid bukan hanya Ronaldo seorang, karena masih ada Ramos dan Modric.

“Dia (Ronaldo) adalah pemain yang sekaligus menjadi rekan setim saya adalah teman saya, seperti halnya dengan Sergio dan Luka. Sudah jelas bahwa ketika pemain terbaik di dunia tidak ada di tim Anda, Anda akan merindukannya, namun saya tidak ingin mengatakan bahwa kami tidak memiliki pemain terbaik di dunia dalam setiap posisi,” jelas Marcelo, menukil dari Four Four Two, Sabtu (15/12/2018).

"Setiap tim ingin memiliki Cristiano di kubu mereka, namun Madrid akan terus menjadi Madrid meski pemain datang dan pergi," tukasnya.

(fmh)