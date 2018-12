MANCHESTER – Tergusur ke posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019 nyatanya membuat Manajer Manchester City, Josep Guardiola, justru merasa bersemangat. Pasalnya, kini ia dan timnya bisa menjalani persaingan yang sengit dalam perebutan gelar juara Liga Inggris.

Saat ini, klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019 dipimpin oleh Liverpool yang mengoleksi 42 poin. Sedangkan Man City berada di posisi kedua dengan ketertinggalan satu angka. Meski banyak pihak menilai kalau persaingan di Liga Inggris musim ini hanya tersisa untuk Man City dan Liverpool saja, namun Guardiola tidak sependapat dengan hal itu.

Mantan juru taktik Barcelona itu menilai bahwa tim-tim lain seperti Tottenham Hotspur, Chelsea, Man United, dan Arsenal juga masih memiliki peluang dalam perebutan gelar juara. Hal itulah yang kemudian membuat Guardiola merasa termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Ia menilai persaingan di Liga Inggris saat ini tak ubahnya dengan pertarungan melawan Real Madrid kala ia menangani Barca dahulu, yang berlangsung sengit.

“Ini cukup mirip, saya bisa memiliki perasaan itu, hanya mencoba untuk memenangkan setiap pertandingan, Anda berada di depan, mencoba untuk menjaga momen, para pemain tahu itu. Bukan hanya Liverpool - Chelsea, Tottenham, Arsenal, United dapat bergabung dengan kami dalam perebutan gelar juara,” ungkap Guardiola, menukil dari Four Four Two, Sabtu (15/12/2018).

“Mungkin kami akan kehilangan beberapa poin. Tapi, perasaan itu cukup mirip, Madrid selalu banyak menekan, kami harus menang dan kami tahu itu. Kami bisa kalah dalam pertandingan melawan Real Madrid, namun kami harus menang melawan yang lain - atau kami tidak bisa memenangkan gelar," tukas Guardiola.

