TIDAK terasa Liga Inggris 2018-2019 sudah memasuki pekan ke-17 akhir pekan ini. Sebanyak 10 pertandingan akan diselenggarakan, dan tiga di antaranya bakal disiarkan media online kesayangan Anda, Okezone, secara live streaming.

Pertandingan pertama yang disiarkan mempertemukan Tottenham Hotspur vs Burnley pada Sabtu 15 Desember 2018 mulai pukul 21.30 WIB. Jika melihat kondisi terkini dan kualitas tim secara keseluruhan, The Lilywhites –julukan Tottenham– memiliki peluang untuk memenangi pertandingan.

Apalagi, Tottenham memiliki peluang besar untuk menjadi yang terbaik di Liga Inggris 2018-2019. Hingga Liga Inggris 2018-2019 memasuki pekan 16, tim asuhan Mauricio Pochettino duduk di posisi tiga dengan koleksi 36 poin, tertinggal enam angka dari Liverpool di puncak klasemen. Laga Tottenham vs Burnley bisa disaksikan di sini.

Kemudian, laga kedua yang disiarkan ialah Fulham vs West Ham United pada Minggu 16 Desember 2018 mulai pukul 00.00 WIB. Laga bertajuk Derby London diprediksi berjalan menarik dan The Cottagers –julukan Fulham– jelas membidik kemenangan demi keluar dari status juru kunci klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019. Laga Fulham vs West Ham dapat disaksikan di sini.

Kemudian, pertandingan yang paling ditungu-tunggu pekan ini juga tidak lupa disiarkan Okezone. Laga yang dimaksud mempertemukan Liverpool vs Manchester United pada Minggu 16 Desember 2018 mulai pukul 22.30 WIB.

Meski Liverpool dijagokan meraih kemenangan jika melihat tren terkini, Man United tidak bisa diremehkan. Sebab, pelatih Man United Jose Mourinho memiliki catatan apik kontra Liverpool. Dari 27 pertandingan lawan Liverpool, ia membawa tim asuhannya mengoleksi 12 menang, sembilan imbang dan hanya enam kalah. Laga Liverpool vs Man United bisa disaksikan di sini.

(Ram)