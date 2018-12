BABAK penyisihan Grup Liga Champions 2018-2019 telah resmi berakhir, di mana Grup E, F, G, dan H, menjadi yang terakhir menyelesaikan pertandingan pamungkasnya pada Kamis 13 Desember 2018 dini hari WIB. Jadi terdapat delapan pertandingan yang tersaji di matchday keenam tersebut, dan yang menarik ada beberapa tim besar yang kalah di laga itu.

Di Grup E, ada pertandingan antara Ajax Amsterdam vs Bayern Munich dan Benfica kontra AEK Athena. Di laga Ajax vs Bayern, The Bavarian –julukan Bayern– gagal meraih poin penuh lantaran hanya seri 3-3. Lalu Benfica yang melawan Athena mampu menang dengan skor 1-0. Berkat hasil tersebut, Bayern lolos ke 16 besar Liga Champions 2018-2019 sebagai jawara Grup E dengan ditemani Ajax yang berada di urutan kedua.

Lalu di Grup F, Manchester City berhasil menang tipis atas tim tamu, yakni Hoffenheim, dengan skor 2-1. Sementara itu Olympique yang menyambut Shakhtar Donetsk harus puas mengakhiri laga dengan skor 1-1. Hasil itu membuat Man City dan Lyon lolos ke babak selanjutnya.

Kemudian di Grup D, dua tim besar menjadi klub yang justru menelan kekalahan di laga pamungkasnya. Real Madrid dipermalukan 0-3 oleh CSKA Moskow di Santiago Bernabeu, lalu AS Roma kalah 1-2 dari FC Viktoria Plzen. Meski sama-sama kalah, Madrid dan Roma menjadi tim yang berhak lolos ke 16 besar.

Untuk grup yang terakhir, yakni H, tim-tim besar kembali gagal meraih kemenangan. Juventus yang di atas kertas jelas lebih superior ketimbang Young Boys justru kalah 1-2. Lalu Manchester United yang bertandang ke markas Valencia juga gagal meraih tiga poin lantaran kalah 1-2. Sama seperti nasib Grup D, meski Man United dan Juventus kalah, namun kedua tim menjadi klub yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2018-2019.

Berikut hasil lengkap pertandingan Liga Champions semalam:

