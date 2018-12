BURNLEY – Liverpool melanjutkan langkah impresifnya di Liga Inggris 218-2019 dengan merebut tiga poin dari Turf Moor Stadium, ketika mengalahkan Burnley dengan skor telak 3-1, Kamis (6/12/2018), dini hari WIB. Kemenangan itu menandakan bahwa Liverpool telah melakukan start terbaiknya selama berlaga di kasta tertinggi sepakbola Inggris sepanjang sejarah.

Seperti yang dilansir This Is Anfield, Kamis (6/12/2018), catatan apik Liverpool itu melebihi pencapaian The Reds –julukan Liverpool– pada musim 1904-1905, 1978-1979 dan 1991-1991. Saat itu, Liverpool hanya bisa menorehkan 38 poin dari 15 pertandingan, tetapi sekarang tim asuhan Jurgen Klopp tersebut telah mengumpulkan 39 poin dengan jumlah laga yang sama.

Kendati telah mencatatkan penampilan yang impresif, tetapi hal itu ternyata belum bisa mengantarkan Liverpool untuk jadi pimpinan klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Pasalnya, capaian Liverpool itu masih kalah bagus dari Manchester City yang unggul dua poin untuk menempati peringkat pertama.

Meskipun belum bisa menempati posisi pertama, tetapi Liverpool telah sukses untuk memberikan tekanan kepada Man City. Pasalnya, jika Liverpool tidak menampilkan performa seperti itu maka Liga Inggris akan menjadi kurang menarik akibat dominasi Man City yang terlalu jelas.

Sekarang, Liverpool harus bisa meneruskan langkah impresifnya itu dengan mendapatkan tiga poin lagi saat bertandang ke Vitality Stadium untuk melawan Bournemouth, Sabtu 8 Desember 2018, malam WIB. Andaikan di pertandingan pekan ke-16 itu Liverpool menang dan Man City kalah dari Chelsea, maka singgasana puncak klasemen sementara Liga Inggris akan dimiliki tim asuhan Klopp tersebut.

(ADP)