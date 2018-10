LONDON – Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, melemparkan pujian kepada pemainnya, Ross Barkley, usai mengantarkan The Blues memetik kemenangan telak 4-0 atas Burnley dalam lanjutan Liga Inggris 2018-2019. Sarri bahkan tidak ragu menyebut Barkley kini sebagai gelandang yang komplet karena mampu menyerang dan juga bertahan.

Dalam laga yang dimainkan di Turf Moor tersebut, Barkley berkontribusi besar dalam kemenangan telak Chelsea. Bagaimana tidak, pasalnya gelandang berpaspor Inggris itu mengkreasikan dua assist dan mencetak satu gol. Sarri menilai bahwa kini Barkley telah mengalami banyak peningkatan jika dibandingkan musim lalu.

Barkley bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer musim dingin 2018. Sayangnya, saat itu Barkley datang ke Chelsea dengan kondisi kurang maksimal lantaran dirinya belum pulih benar dari cederanya. Maka dari itu, Sarri tak terkejut jika pada musim lalu Barkley mengalami kesulitan untuk bisa beradaptasi dan mengeluarkan permainan terbaiknya.

“Dia (Barkley) melakukan dengan sangat baik di periode ini. Dia membaik dalam fase bertahan dan dia telah memperbaiki kondisi fisiknya karena musim lalu baginya sangat sulit dengan cedera yang sangat serius,” ungkap Sarri, seperti dilansir dari Four Four Two, Senin (29/10/2018).

"Sekarang dia meningkatkan kondisi fisiknya. Dia pemain yang sangat bagus dari sudut pandang teknik. Dia meningkatkan fase pertahanan. Sekarang saya pikir Ross telah menjadi pemain yang komplet," lanjut pelatih asal Italia itu.

(fmh)