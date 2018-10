MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Juan Mata, mengaku siap menghadapi laga-laga berat yang akan dihadapi timnya pada satu bulan mendatang. Pasalnya mereka akan bertemu sang rival, Chelsea di Liga Inggris dan Juventus di Liga Champions.

Mata menyebut pertemuan dengan kedua tim tersebut akan menjadi laga yang sangat sulit. Baik Chelsea maupun Juventus adalah dua tim besar yang pada musim ini tampil begitu konsisten sejak awal musim 2018-2019 berlangsung.

“Ini benar-benar bulan yang sulit. Kami memiliki rival yang sangat berat dan bermain melawan Juventus di Liga Champions,” ungkap Mata, mengutip dari Four Four Two, Kamis (18/10/2018).

Meski begitu, Mata tetap mengharapkan hasil baik bisa didapat pada laga melawan kedua tim besar tersebut. Keberhasilan mereka mengatasi dua tim terbaik Eropa itu bisa menjadi motivasi yang baik bagi skuad asuhan Jose Mourinho tersebut.

“Tapi, jika kami memilki hasil yang baik, itu bisa menjadi bulan yang sangat baik, dalam hal poin, pola pikir dan keyakinan. Mari kita lihat di mana kami berada pada bulan November dan Desember. Saya pikir ini bulan yang menyenangkan di depan,” tambahnya.

Laga terdekat adalah Man United bertandang ke markas Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2018-2019. Pertandingan tersebut rencananya akan berlangsung di Stamford Bridge pada Sabtu 20 Oktober 2018 malam WIB.

Setelah itu, mereka langsung kembali ke rumah untuk menyambut Juventus untuk melakoni laga fase grup Liga Champions 2018-2019 di Old Traffird, Rabu 24 Oktober 2018 dini hari WIB. Laga kontra Juventus pun akan kembali berlangsung pada dua pekan berikutnya ketika bertandang ke Juventus Stadium pada Kamis 8 November 2018 dini hari WIB.

