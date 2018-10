MADRID – AC Milan tengah berupaya membangun kembali masa kejayaannya di bawah pemilik baru, Elliott Management. Meski sebagian besar orang-orang yang mengisi kursi manajerial Milan adalah wajah-wajah baru, namun pihak Elliott Management nyatanya menaruh kepercayaan besar kepada Gennaro Gattuso, yang merupakan peninggalan Milan era Yonghong Li, menjadi pelatih.

Tanggapan positif pun datang dari mantan striker Milan, Nikola Kalinic, yang menilai Gattuso akan mampu membawa Milan menuju kesuksesan. Striker asal Kroasia itu tidak memungkiri bahwa Gattuso adalah pelatih yang gila. Hal itu tentunya dalam arti positif. Gattuso disebut Kalinic selalu membuat pemainnya mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik.

(Baca juga: Sukses di Spanyol, Andre Silva Tak Tutup Kemungkinan Balik ke Milan)

“Dia (Gattuso) menakjubkan. Ada semua jenis lelucon, suasana yang sangat baik, tawa, tetapi ketika Anda mulai berlatih atau masuk ke lapangan, ia memberikan segalanya dan menginginkan segalanya. Ia mendorong Anda. Dia gila, tetapi dalam arti yang baik. Dia adalah orang hebat dan saya pikir Milan akan melangkah jauh dengannya," terang Kalinic, menyadur dari Four Four Two, Jumat (12/10/2018).

"Milan adalah klub hebat, di masa lalu mereka selalu memenangkan dan memperebutkan gelar juara, dan mereka menginginkan hasil yang sangat cepat. Butuh waktu untuk membangun sesuatu. Saya berharap yang terbaik untuk Milan. Mereka layak bertarung untuk menjadi juara," lanjutnya.

Kalinic sendiri merupakan salah satu pemain yang tersisih dari skuad Milan setelah Yonghong Li lengser. Padahal, Kalinic baru satu musim membela Milan. Hal tersebut dikarenakan Kalinic tak mampu menampilkan performa gemilang. Bagaimana tidak, dalam 41 pertandingan yang dijalani Kalinic bersama Milan, ia hanya mampu membukukan enam gol saja.

(fmh)