SEJUMLAH laga persahabatan internasional telah digelar pada Selasa 27 Maret 2018 malam WIB hingga Rabu (28/3/2018) dini hari WIB. Berbagai pertandingan uji coba tersebut dilakukan beberapa peserta Piala Dunia 2018 Rusia jelang kompetisi bergulir pada Juni-Juli mendatang.

Tim Nasional (Timnas) Brasil memetik kemenangan tipis saat bertandang ke markas Jerman. Tim asuhan Tite itu menaklukkan Tim Panzer -julukan Timnas Jerman- dengan skor tipis 1-0 melalui gol Gabriel Jesus di menit 37.

Sementara itu, Timnas Spanyol membungkam Argentina dengan skor telak 6-1 di Stadion Wanda Metropolitano. Isco Alarcon mencetak hattrick dalam laga tersebut (27’, 52’, 74’), serta masing-masing gol dihasilkan Diego Costa (12’), Thiago Alcantara (55’), Iago Aspas (73’). Sedangkan gol hiburan Argentina dicatatkan oleh Otamendi (39’).

Kemudian, Timnas Inggris harus berbagi angka saat menjamu Italia di Stadion Wembley, London. Kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1. Gol The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dicetak Jamie Vardy (26’) dan gol balasan Italia dihasilkan Lorenzo Insigne (87’).

Kemenangan juga diraih Timnas Prancis saat menghadapi Rusia di Stadion Saint Petersburg. Paul Pogba dan kawan-kawan mengalahkan tuan rumah Piala Dunia 2018 itu dengan skor akhir 3-1. Pogba (49’) mencetak satu gol dan Kylian Mbappe menghasilkan brace (40’, 83’). Gol Rusia dibukukan Fyodor Smolov (68’).

Swiss pun turut meraih kemenangan besar saat menjamu Panama dengan enam gol tanpa balas. Sedangkan, Belgia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 4-0, Luksemburg vs Austria (0-4), Mesir vs Yunani (0-1), Iran vs Aljazair (2-1), Polandia vs Korea Selatan (3-2), Rumania vs Swedia (1-0), Slovenia vs Belarus (0-2), Tunisia vs Kosta Rika (1-0), Hungaria vs Skotlandia (0-1), Pantai Gading vs Moldova (2-1), Maroko vs Uzbekistan (2-0), Jepang vs Ukraina (1-2), dan Nigeria vs Serbia (0-2).

Hasil imbang lainnya juga diraih Denmark saat menjamu Cile dengan skor kacamata 0-0. Berikutnya, Montenegro juga ditahan Turki (2-2), Senegal vs Bosnia-Herzegovina (0-0), dan Kolombia vs Australia (0-0).

