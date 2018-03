JAKARTA – Fullback kiri Persija Jakarta, Rezaldi Hehanusa, masuk dalam nominasi gol terbaik di matchday kedua AFC Cup 2018. Pesepakbola berusia 22 tahun itu bersaing dengan Karrar Ali dari Air Force Club, Maycon (Boeung Ket) dan Khalil Bani Atiyah (Al Faisaly) dalam memperebutkan status pencetak gol terbaik di matchday kedua kompetisi antarklub level dua Asia tersebut.

Gol Bule –sapaan akrab Rezaldi– tercipta saat Persija mengalahkan Tampines Rovers 4-1 di matchday kedua Grup H AFC Cup 2018, Rabu 28 Februari malam WIB. Saat itu, fullback kiri Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 tersebut menerima umpan jauh dari Sandi Sute.

Biasanya, Bule akan melepaskan umpan silang ke kotak penalti dalam kondisi tersebut. Apalagi, di kotak penalti sudah menunggu bomber andalan Persija, Marko Simic. Namun, alih-alih melepaskan umpan silang, Bule justru menusuk untuk melewati fullback kanan Tampines.

BACA JUGA: Alasan Teco Mainkan Rohit Chand sebagai Bek di Laga Persija vs Tampines

Tanpa berlama-lama, Bule langsung melepaskan sepakan kaki kanan yang sebenarnya bukan kaki terkuatnya. Namun, bola justru meluncur deras ke gawang dan membuat kiper Tampines, Syazwan Buhari mati langkah. Gol yang dicetak Rezaldi saat itu membuat Persija unggul 2-0.

Hingga hari ini, Rezaldi masih memimpin poling. Bahkan, pemain andalan Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2017 itu sangat dominan. Dari 98.005 suara yang masuk, 85.043 suara atau 87% di antaranya memilih Rezaldi.

Terlepas dari aksi memikat Rezaldi, Persija akhirnya meraih kemenangan perdana di AFC Cup 2018. Sebab pada matchday pertama di kandang Johor Darul Ta’zim (JDT), Persija yang turun dengan pemain pelapis takluk 0-3.

BACA JUGA: Faktor Utama Persija Bungkam Tampines Rovers 4-1

Saat ini, Persija duduk di posisi tiga dengan koleksi tiga poin, kalah selisih gol dari JDT di posisi dua. Untuk sementara, wakil Vietnam Song Lam Nghe An duduk di puncak dengan poin sempurna yakni enam angka.

Untuk lolos ke babak selanjutnya, hanya juara Grup H yang diambil. Sementara itu, runner-up Grup H akan bersaing dengan runner-up dari Grup F dan G untuk mencari satu klub yang lolos ke semifinal Zona Asia Tenggara (ASEAN).

Bagi Anda yang ingin ikut serta dalam memilih gol terbaik AFC Cup matchday kedua, dapat klik di sini.

Who scored the best goal this week? It’s time to vote for the #AFCCup2018 Allianz Goal of the Week!



Visit https://t.co/QFOam4SjH7 now to cast your vote! #AGOTW pic.twitter.com/9qglCh3Otx— AFC Cup (@AFCCup) 1 Maret 2018