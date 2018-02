LIVERPOOL – Mohamed Salah menjadi pemain baru Liverpool pada bursa transfer musim panas 2017. Di musim perdananya, Salah menjelma sebagai pemain andalan The Reds -julukan Liverpool- di lini serang untuk mencetak gol ke gawang lawan.

Tak ayal, Salah sering dipercaya Jurgen Klopp untuk tampil sebagai starting line-up. Di pentas Liga Inggris, pemain berpaspor Mesir itu tampil impresif dengan menyumbang 21 gol dan tujuh assist dari 25 pertandingan.

Sementara di ajang Liga Champions musim ini, Salah baru mencetak lima gol dan dua assist dari enam penampilan di penyisihan grup. Dengan catatan gemilang itu, ia menjadi salah satu kandidat kuat top skor Liga Inggris musim ini.

Melihat performa apiknya itu, Salah menyebut dua rekan setimnya, yakni Roberto Firmino dan Sadio Mane berperan dalam meningkatkan performanya di Liverpool. Ia pun sudah saling mengenal sisi permainan dari rekan-rekannya tersebut di lapangan.

Salah mengatakan Oxlade Chamberlain dan Henderson juga memiliki peran dalam proses adaptasinya di Liverpool. Ia bertekad untuk tampil padu bersama para penggawa The Reds lainnya guna mencapai tujuan meraih gelar juara di musim ini.

“Saya katakan, mereka (Firmino dan Mane) juga pemain top, tapi Oxlade Chamberlain dan Henderson juga berperan. Yang pasti pemain yang bermain di dekat posisi saya membantu performa saya,” ungkap Salah, mengutip dari Four Four Two, Jumat (9/2/2018).

“Kami saling mengenal gaya bermain masing-masing karena berlatih bersama-sama setiap hari. Jadi saat bertanding, semuanya jadi mudah buat saya. Kami saling membuat mudah buat masing-masing,” tuturnya.

Hingga pekan ke-26, Liverpool menempati peringkat tiga di klasemen sementara Liga Inggris 2017-2018 dengan raihan 51 poin. The Reds tertinggal 18 angka dari Manchester City yang berada di puncak klasemen sementara.

