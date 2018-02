MANCHESTER – Manchester United mengandalkan pola 4-2-3-1 semenjak ditangani Jose Mourinho per musim panas 2016. Namun sejak itu, The Red Devils –julukan Man United– tak memiliki pemain jempolan untuk mengisi posisi second striker. Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba dan Juan Mata dicoba di posisi tersebut, namun hasilnya tak pernah memuaskan.

Dalam beberapa laga terakhir, Mourinho mengandalkan Jesse Lingard untuk beroperasi di posisi tersebut. Namun, posisi asli Lingard ialah winger, bukan second striker. Lingard memang memiliki kecepatan, namun kurang piawai dalam melepaskan umpan ke penyerang.

Karena itu pada bursa transfer musim panas 2018, Man United berencana mendatangkan second striker atau playmaker berkualitas. Seperti diberitakan Manchester Evening News, Kamis (8/2/2018), Man United membidik pemain Real Madrid, Isco Alarcon.

Peluang Man United mendapatkan Isco cukup besar. Sebab gelandang berpaspor Spanyol itu bukan lagi pilihan utama pelatih Madrid, Zinedine Zidane. Di awal musim ini, Isco merupakan pemain andalan Zidane. Dalam pola 4-3-1-2 racikan Zidane, Isco bertugas sebagai playmaker dan beroperasi di belakang Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema.

Akan tetapi, seiring kembalinya Gareth Bale dari cedera, Isco pun tergusur ke bangku cadangan. Terakhir kali Isco tampil sebagai starter di Liga Spanyol hampir satu bulan lalu, saat Madrid takluk 0-1 dari Villarreal pada 13 Januari 2018. Sementara itu, penampilan terbaru Isco tersaji saat Madrid ditahan Levante 2-2 akhir pekan lalu. Di laga tersebut, Isco tampil selama 24 menit.

Meski bermain sebagai pemain pelapis dalam beberapa bulan terakhir, bukan berarti Isco tak memiliki kualitas. Isco tetaplah gelandang jempolan yang dapat diandalkan untuk membuka ruang kepada rekan-rekannya.

Selain mendatangkan pemain pada bursa transfer musim panas 2018, Man United disinyalir akan melepas beberapa pemain mereka. Pemain yang santer diberitakan akan meninggalkan Man United ialah Ander Herrera.

Kontrak Herrera bersama Man United berakhir pada 30 Juni 2018. Namun hingga kini, tak ada tanda-tanda manajemen akan menyodorkan proposal perpanjangan kontrak kepada pesepakbola berpaspor Spanyol itu. Kabarnya, Herrera akan dilepas secara gratis ke AC Milan pada bursa transfer mendatang.

