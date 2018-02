MANCHESTER – Gelaran kompetisi 2017-2018 memang belum berakhir. Namun begitu, sudah hampir bisa dipastikan bahwa Mnachester City akan menjadi juara Liga Inggris musim ini. Pasalnya, hingga pekan ke-25, klub berjuluk The Citizens itu unggul 15 poin atas Manchester United yang menghuni posisi kedua.

Meski manajer Man United, Jose Mourinho, menerangkan kalau skuad asuhannya masih belum menyerah dalam perebutan gelar juara musim ini. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa di musim ini terdapat jarak besar yang memisahkan antara performa Man United dan Man City.

(Baca juga: Sanchez Dibela Mourinho Usai Gagal Cetak Gol di 2 Laga Awal)

Kalaupun Man United pada akhirnya menjadi juara Liga Inggris, hal tersebut tentunya juga tak lepas dari keberuntungan. Sementara itu di ajang kompetisi lain, seperti Liga Champions, adalah hal yang objektif bila menyebut Man United bukan merupakan unggulan utama, meskipun segala hal masih bisa terjadi dalam sepakbola.

Bahkan, Mourinho sendiri mengakui bahwa skuadnya saat ini masih belum bisa untuk diharapkan menjadi penantang gelar juara di semua kompetisi yang mereka ikuti. Manajer berpaspor Portugal itu memprediksi bahwa Man United baru akan kembali menjadi pesaing utama dalam semua kompetisi di musim 2020.

Setelah sukses merebut trofi Liga Champions dan Liga Inggris pada musim 2007-2008, harus diakui seiring berjalannya waktu Man United justru mengalami penurunan performa. Terbukti, pada musim-musim berikutnya, utamanya setelah ditinggal Sir Alex Ferguson, klub berjuluk The Red Devils itu kesulitan untuk bersaing menjadi juara.

Mourinho tenunya tak menampik fakta tersebut. Maka dari itu The Special One berambisi untuk bisa mengantarkan kembali Man United ke masa jayanya serta mampu tampil kompetitif di berbagai kompetisi yang mereka ikuti. Ketika ditanya apa yang dilihat Mourinho terhadap Man United pada 2020, ia pun yakin di tahun tersebut Man United sudah akan kembali kompetitif.

“Saya melihat kami lebih baik dari yang sekarang. Bertarung untuk apa yang kami pertarungkan sekarang, namun dengan amunisi yang berbeda. Saya melihat kami benar-benar menjadi pesaing untuk segalanya, itu adalah level yang kami ingin capai,” terang Mourinho, menyadur dari Four Four Two, Kamis (1/2/2018).

(fmh)