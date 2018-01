MANCHESTER – Saga transfer yang melibatkan striker berpaspor Cile, Alexis Sanchez, pada akhirnya rampung sudah. Pasalnya, secara resmi Sanchez telah menandatangani kontrak yang berdurasi selama 4,5 tahun bersama Manchester United.

Kepindahan Sanchez ke Man United tersebut tak lepas dari pertukarannya dengan gelandang Setan Merah, Henrikh Mkhitaryan, yang kini juga secara resmi telah menjadi pemain Arsenal. Meski pada awalnya Mkhitaryan enggan dijadikan pertukaran dengan Sanchez, namun pada akhirnya gelandang asal Armenia itu luluh juga.

Dalam pertukaran ini, banyak yang mengatakan bahwa Man United lebih diuntungkan, karena mereka mendapatkan Sanchez tanpa harus mengeluarkan uang sama sekali. Terlebih lagi, Sanchez juga disebut sebagai pemain yang lebih berkualitas jika dibandingkan dengan Mkhitaryan.

We are delighted to announce the signing of @Alexis_Sanchez from Arsenal.



Full details: https://t.co/nUitNnNbV9 pic.twitter.com/S3ft22e7Jo— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018