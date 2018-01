MONACO – Pada bursa transfer musim dingin 2018, sejumlah pemain AS Monaco kembali menjadi incaran beberapa klub elite Eropa. Namun demikian, pelatih mereka, Leonardo Jardim, menegaskan bahwa tak akan ada satu pun pemainnya yang bakal meninggalkan klub di bursa transfer kali ini.

Seperti diketahui, winger Monaco, Thomas Lemar, masih menjadi buruan utama Arsenal untuk diplot sebagai pengganti Alexis Sanchez, yang tak mau memperpanjang kontraknya. Sanchez sendiri pun kian kuat dikabarkan akan berlabuh ke Manchester City guna bereuni dengan mantan pelatihnya di Barcelona, Josep Guardiola.

Arsenal sebenarnya hampir mendapatkan Lemar pada bursa transfer musim panas 2017. Namun, karena harga jual yang dibanderol Monaco untuk Lemar terlalu tinggi, maka klub berjuluk The Gunners itu pun mengurungkan niat mereka untuk mendapatkan pengganti Sanchez.

Tidak hanya Arsenal, klub kaya raya asal Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), nyatanya juga menaruh hati pada pemain Monaco. Tak puas dengan pembelian Kylian Mbappe di bursa transfer musim panas 2017, PSG masih membidik penggawa Monaco lainnya, yakni Fabinho.

Menanggapi kondisi tersebut, Jardim pun lekas memagari para pemainnya. Pelatih berkebangsaan Portugal itu menjelaskan bahwa bukanlah budaya bagi Monaco untuk menjual para pemainnya di bursa transfer musim dingin. Selama ini, Monaco hanya menjual para pemain terbaiknya pada bursa transfer musim panas.

Hal itu sebenarnya cukup masuk akal, mengingat harga pemain pada bursa transfer musim panas terbilang bisa lebih mahal ketimbang pemain yang hengkang di bursa transfer musim dingin. Pasalnya, transfer musim panas terjadi tepat setelah musim kompetisi berakhir, di mana harga pemain akan meningkat berkali lipat apabila sang pemain memiliki performa luar biasa di musim tersebut.

“Monaco tidak memiliki kebiasaan membuat penjualan besar di bursa transfer musim dingin. Itu merupakan strategi kami. Para pemain memahaminya dan mereka tahu bagaimana itu berlangsung di sini,” ujar Jardim, seperti diberitakan Four Four Two, Jumat (5/1/2018).

Monaco sendiri terbilang cukup sukses dalam melakukan penjualan pemain pada bursa transfer musim panas 2017. Sebut saja nama-nama seperti Benjamin Mendy, Bernardo Silva, dan Tiemoue Bakayoko, yang secara total mampu dijual Monaco seharga lebih dari 130 juta pounds atau sekira Rp2,3 triliun.

(fmh)