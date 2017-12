MANCHESTER – Manchester United takkan melalui bursa transfer Januari 2018 dengan adem-ayem. Seperti diberitakan Manchester Evening News, Rabu (27/12/2017), Man United akan mendatangkan dua pemain anyar pada bursa transfer musim dingin 2018.

Satu di antaranya sudah diketahui siapa yang akan digaet. Sosok yang dimaksud ialah winger Bordeaux, Malcom. Untuk mendatangkan Malcom, Man United akan mengeluarkan 40 juta euro atau sekira Rp725 miliar.

Malcom didatangkan untuk menambah daya dobrak di sisi kiri penyerangan. Winger berpaspor Brasil itu memiliki kualitas untuk memberi persaingan kepada dua winger Man United saat ini, Anthony Martial dan Marcus Rashford.

Bersama Bordeaux musim ini, Malcom tampil gemilang. Dari 18 penampilan di Liga Prancis, winger berusia 20 tahun itu mengemas tujuh gol dan satu assist. Sementara itu, satu pemain anyar lain yang diburu Man United ialah pesepakbola yang beroperasi di lini sentral.

Gelandang Arsenal, Mesut Ozil, dijadikan incaran. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Jose Mourinho, Ozil dapat diperankan sebagai second striker. Kebetulan di posisi second striker, Man United hanya memiliki Juan Mata. Jesse Lingard sebenarnya mampu ditempatkan di posisi itu. Namun, pesepakbola berusia 25 tahun itu kurang memiliki daya magis yang dibutuhkan seorang second striker.

Selain itu, keinginan mendatangkan Ozil juga salah satu cara Man United mengusir secara halus Henrikh Mkhitaryan. Performa Miki –sapaan akrab Mkhitaryan– mengalami penurunan setelah tampil memikat di awal musim ini. Sempat di tiga laga awal Liga Inggris 2017-2018, pesepakbola berpaspor Armenia itu mengemas lima assist.

Sudah ada beberapa klub yang siap menampung pesepakbola berusia 28 tahun itu. Sebut saja Borussia Dortmund, Inter Milan, Juventus hingga Tottenham Hotspur. Karena itu, bursa transfer Januari 2018 dipastikan akan membuat Man United repot.

(Ram)