LONDON – Chelsea akhirnya kembali ke jalur kemenangan di pentas Liga Inggris 2017-2018. Bermain di Stamford Bridge, klub berjuluk The Blues itu meraih poin penuh di laga kandang usai mengalahkan Watford dengan skor 4-2.

Pedro membuka keunggulan bagi Chelsea melalui tendangan kerasnya yang bersarang ke gawang Watford. Namun, tim tamu justru berbalik unggul setelah Abdoulaye Doucoure dan Roberto Pereyra mencetak gol.

Baca juga: Chelsea Bungkam Watford 4-2 di Stamford Bridge, Azpilicueta: Ini Kemenengan Penting bagi Kami

Chelsea berusaha membalikkan keadaan melalui dua gol Mitchy Batshuayi dan satu gol Cesar Azpilicueta. Tim asuhan Antonio Conte itu berhasil memetik kemenangan laga kandang sekaligus mendapatkan tambahan tiga angka di laga kontra Watford.

Sebelumnya Chelsea menelan kekalahan dari Manchester City (0-1) dan Crystal Palace (1-2) di Liga Inggris musim ini. Sementara di pentas Liga Champions 2017-2018, The Blues ditahan AS Roma (3-3) di matchday ketiga penyisihan Grup C.

Penggawa Chelsea, Cesar Azpilicueta mengatakan kemenangan atas Watford dapat membangun kepercayaan diri timnya. Ia pun yakin The Blues dapat bangkit dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris yang diraih pada musim lalu.

Azpilicueta menyebut persaingan di musim ini masih panjang dan performa timnya mengalami pasang surut. Meski demikian, ia ingin The Blues bisa keluar dari masa-masa sulitnya untuk tampil kompetitif.

Baca juga: Chelsea Sukses Taklukkan Watford 4-2, Conte Puji Performa Anak Asuhannya

“Di tiga laga sebelumnya (semua kompetisi), kami gagal meraih kemenangan. Jadi penting (menang atas Watford) untuk kembali bangkit ke jalur kemenangan,” kata Azpilicueta, seperti dilansir laman resmi Chelsea, Senin (23/10/2017).

“Kami tahu musim ini masih panjang dan kami juga mengalami pasang surut. Ini merupakan masa-masa sulit, tetapi kemenangan atas Watford menjadi langkah baru untuk membangun kepercayaan diri kami,” jelasnya.

(fmh)