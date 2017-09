Chelsea Hadapi Persaingan Ketat Musim Ini, Conte: Kami Harus Cari Solusi Terbaik!

LONDON –September 2017 menjadi salah satu bulan terpadat bagi Chelsea karena menjalani serangkaian pertandingan di level domestik dan Eropa. Eden Hazard dan kolega harus berjuang mempertahankan gelar juara Liga Inggris yang diraih musim lalu.

Sementara itu, Chelsea juga menghadapi persaingan ketat di Grup C Liga Champions 2017-2018. Di fase grup, The Blues -julukan Chelsea- tergabung bersama Atletico Madrid, AS Roma, dan Qarabag.

Pelatih Chelsea, Antonio Conte, menyampaikan tim asuhannya harus mencari berbagai solusi terbaik saat menjalani kompetisi musim ini. Ia mengingatkan para pemainnya fokus untuk mencapai tujuan.

Conte memang dipusingkan dengan sejumlah pilar utamanya yang bakal absen di beberapa laga ke depan. Ia pun akan berusaha mencari jalan keluar dengan melakukan rotasi pemain.

“Sekarang kami menghadapi situasi sulit saat Pedro mengalami cedera. Kemudian, Cahill masih akan absen di tiga laga begitu juga David Luiz yang terkena skorsing bermain,” ungkap Conte, seperti dilaporkan Metro, Kamis (20/9/2017).

“Dalam situasi ini maka kami harus mencari berbagai solusi terbaik. Tanpa harus memikirkan apa yang terjadi di akhir musim, yang terpenting fokus pada tujuan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Conte menyebut sepakbola merupakan kerja sama tim. Maka dari itu, ia akan memaksimalkan potensi para pemainnya di berbagai ajang yang diikuti Chelsea musim ini.

“Berbicara mengenai sepakbola berarti kerja sama tim. Setiap klub berusaha memaksimalkan setiap karakter para pemainnya,” tutupnya.