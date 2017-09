Chelsea Jalani Berbagai Kompetisi di Musim 2017-2018, Conte: Kami Berusaha Tampil Maksimal

LONDON – Chelsea menjalani berbagai kompetisi di musim 2017-2018. Eden Hazard dan kawan-kawan tengah diuji kapasitasnya di level domestik dan Eropa.

Berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris 2016-2017, Chelsea pun tampil di pentas Liga Champions musim ini. Klub berjuluk The Blues itu tergabung dalam Grup C bersama Atletico Madrid, AS Roma, dan Qarabag.

Chelsea menuai hasil positif di matchday pertama dengan mengalahkan klub asal Azerbaijan, Qarabag dengan skor telak 6-0 di Stamford Bridge. Selanjutnya di Liga Inggris, The Blues meraih kemenangan atas Leicester (2-1) dan bermain imbang 0-0 kontra Arsenal dalam duel Derby London pada pekan lalu.

Pelatih Chelsea, Antonio Conte, mengatakan tim asuhannya berusaha tampil maksimal di setiap kompetisi musim ini. Ia pun mengakui tidak mudah untuk menjaga konsistensi saat bermain di empat ajang berbeda.

“Memang tidak mudah untuk bermain di empat kompetisi level domestik dan Eropa. Untuk hal ini kami harus berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap kompetisi yang kami hadapi,” ucap Conte, mengutip dari Nottingham Post, Rabu (20/9/2017).

Chelsea akan melawan Nottingham Forest di babak ketiga Piala Liga Inggris 2017-2018. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Stamford Bridge pada Kamis 21 September 2017 dini hari WIB.