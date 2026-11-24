Kalah Pamor dari Penyerang, Thibaut Courtois Pertanyakan Peluang Kiper di Perebutan Ballon dOr

SOROTAN publik sepak bola kerap jatuh pada gol dan aksi penyerang, membuat posisi penjaga gawang sering kali luput dalam perebutan penghargaan individu tertinggi. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, melontarkan refleksi terbuka mengenai sulitnya posisi di bawah mistar gawang meraih Ballon d'Or, apalagi ketika timnya dipenuhi bintang ofensif.

Pernyataan tersebut muncul menjelang laga Liga Champions 2026-2027 antara Real Madrid vs PSV Eindhoven di Santiago Bernabeu pada Rabu 25 November 2026 dini hari WIB. Momen wawancara ini berlangsung empat pekan setelah seremoni penghargaan di London Palladium, tempat Harry Kane keluar sebagai peraih Ballon d'Or 2026 mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.

Meski namanya tidak masuk dalam daftar 30 nominasi utama Ballon d'Or tahun ini, kiper berusia 34 tahun itu tetap menempati posisi ketiga dalam perebutan Yashin Trophy. Ia berada di bawah Unai Simon dan David Raya yang menduduki peringkat teratas kategori kiper terbaik.

1. Kendala Kiper di Tengah Sorotan Penyerang

Bagi Courtois, minimnya apresiasi untuk kiper bukanlah cerita baru dalam perjalanan kariernya. Pada 2022, setelah mengantar Real Madrid meraih gelar ganda Liga Champions dan La Liga lewat sembilan penyelamatan krusial di final melawan Liverpool, ia hanya finis di urutan ketujuh Ballon d'Or dan membawa pulang Yashin Trophy.

Thibaut Courtois @realmadriden

Catatan sejarah pun menunjukkan betapa terjal jalan bagi seorang penjaga gawang untuk mengangkat trofi emas tersebut. Sejak Lev Yashin menjadi satu-satunya kiper pemenang pada 1963, belum ada lagi yang menyamai pencapaian itu, termasuk Manuel Neuer yang sempat finis ketiga pada 2014.

Courtois, yang baru memperpanjang kontrak bersama Los Blancos hingga 2028, menilai pemilih cenderung mengingat momen penentu di lini depan.

"Kami bisa tampil gemilang, tapi Mbappe mungkin mencetak gol di menit terakhir. Dan itulah yang akan diingat orang. Ini rumit, tetapi sebuah tim dimulai dengan kiper yang bagus," kata Courtois, dikutip dari Sportskeeda, Selasa (24/11/2026).