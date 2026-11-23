Bela Leny Yoro Habis-habisan, Bruno Fernandes Soroti Kejanggalan Kartu Merah saat Man United Kalah 0-4 dari Liverpool

MANCHESTER - Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan wasit yang mengusir Leny Yoro saat timnya takluk 0-4 dari Liverpool. Insiden kartu merah langsung itu terjadi pada menit kedelapan pada laga debut Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala Setan Merah.

Momen tersebut bermula ketika Matthijs de Ligt salah mengantisipasi umpan jauh Ronald Araujo, sehingga Alexander Isak menusuk ke depan sebelum menyentuh bola terlalu jauh dan dijatuhkan Yoro tepat di luar kotak penalti. Wasit Sam Barrott mengganjar Yoro kartu merah langsung karena dianggap menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas, keputusan yang turut didukung ofisial VAR, John Brooks.

Seusai laga berakhir, Fernandes menilai keputusan tersebut keliru apabila mengacu pada aturan pengendalian bola.

"Anda tidak bisa memberikan kartu merah. Sangat jelas mereka menunjukkan kepada kami jika pemain tidak menguasai bola, itu bukan kartu merah," ujar Fernandes melalui UtdReport di X, Senin (23/11/2026).

Leny Yoro

1. Penilaian Fernandes

Fernandes berdalih bola hasil sentuhan Isak mengarah ke tangkapan kiper Senne sehingga sang penyerang tidak lagi menguasainya. Gelandang asal Portugal itu juga menyayangkan lamanya evaluasi wasit dan VAR yang dinilainya tetap berujung kekeliruan fatal.

"Isak menendang bola ke depan, bola masuk ke tangan Senne. Isak tidak menguasai bola, dia tidak punya peluang untuk mendapatkan bola. Dia meletakkan kakinya melintang untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari Leny," sambung Fernandes.