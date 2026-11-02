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PSIM Yogyakarta Akhirnya Raih Kemenangan Pertama di Super League 2026-2027, Caretaker Ungkap Pesan Haru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |03:21 WIB
PSIM Yogyakarta Akhirnya Raih Kemenangan Pertama di Super League 2026-2027, Caretaker Ungkap Pesan Haru
PSIM Yogyakarta Akhirnya Raih Kemenangan Pertama di Super League 2026-2027, Caretaker Ungkap Pesan Haru (Dok iLeague)
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JAKARTA - PSIM Yogyakarta akhirnya meraih kemenangan pertama pada Super League 2026-2027. Kemenangan itu didapat saat PSIM Yogyakarta menjamu Borneo FC. 

1. Kemenangan Perdana

Kedua tim bertemu pada pekan kedelapan Super League 2026-2027. Laga yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026) berakhir dengan skor 2-1.

Pada laga itu, Borneo FC sempat unggul lebih dulu lewat gol Asgal Habib menit ke-34. Namun kemudian PSIM mampu bangkit dan kemudian berbalik unggul lewat gol Adrian Purzycki menit ke-57 dan Savio Sheva menit ke-64.

2. Ungkapan Haru Caretaker

Kemenangan ini menjadi tiga poin perdana bagi PSIM setelah melewati tujuh laga sebelumnya dengan hanya mencatat dua kali imbang dan lima kali kalah. Tak heran jika kemudian tiga poin pertama PSIM disambut dengan begitu emosional.

“Alhamdulillah. Semua berkat kerja keras pemain, berkat doa suporter, doa keluarga kami di rumah sehingga kita bisa dapat tiga poin. Ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk kami,” kata caretaker PSIM, Guntur Cahyo Utomo, melansir laman iLeague, Senin (2/11/2026). 

Ia meluapkan apresiasinya kepada para pemain PSIM yang berjuang ekstra untuk mencapai kemenangan perdananya di laga pekan kedelapan ini. 

“Saya sangat salut, sangat bangga dengan respons dari para pemain. Mereka tidak mau menyerah, mereka terus bekerja, tetap berlari, tetap mencoba untuk mencari gol dan ya akhirnya, kita berhasil mengamankan tiga poin,” ucapnya. 

Terkait jalannya laga, Guntur menilai PSIM tampil dominan di pertengahan babah pertama. Timnya mampu menciptakan sejumlah peluang, meski sempat dikejutkan lewat gol lawan lebih dulu.

“Pertandingan yang saya sangat emosional, sangat emosional untuk kami, karena ini adalah poin tiga pertama. Ini adalah start kami memulai ulang sebagai tim yang kompetitif di BRI Super League 2026/27,” ujarnya.

 

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