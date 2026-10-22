Respons Pelatih PSIM Yogyakarta Setelah Kalah 0-1 dari Bhayangkara FC

PSIM Yogyakarta belum mampu mengakhiri tren negatif setelah menelan kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC 0-1 pada pekan keenam Super League 2026-2027. Pelatih caretaker PSIM Yogyakarta, Guntur Cahyo Utomo, mengalihkan fokus untuk laga selanjutnya

Bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa 20 Oktober 2026 malam WIB, Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- harus mengakui keunggulan tuan rumah. Gol tunggal kemenangan Bhayangkara FC dicetak winger Moussa Sidibe pada menit ke-59.

Duel Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)

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Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan kekalahan PSIM Yogyakarta menjadi lima pertandingan beruntun pada awal kompetisi musim ini. Rentetan hasil buruk itu menjadi pukulan bagi PSIM Yogyakarta yang sebelumnya berharap segera bangkit.

Apalagi, tim berjuluk Laskar Mataram itu baru saja mengakhiri kebersamaan dengan pelatih kepala Jean-Paul van Gastel. Guntur menilai timnya sebenarnya mampu menjalankan rencana permainan pada awal pertandingan. Namun, kartu merah yang diterima pemain PSIM Yogyakarta mengubah situasi dan membuat perjuangan tim semakin berat.

“Pada 20 menit pertama, kita bisa main dengan bagus. Game plan berjalan. Namun, kemudian dapat kartu merah. Tapi setelah itu, kita masih menunjukkan bahwa pemain mau berjuang. Itulah sepakbola. Kesalahan minor menghadirkan hasil yang berbeda. Selamat untuk Bhayangkara FC,” kata Guntur, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (22/10/2026).

Guntur mengakui situasi yang dihadapi PSIM Yogyakarta saat ini bukan perkara mudah, terlebih setelah kembali gagal meraih hasil positif. Meski demikian, dia menegaskan timnya harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya melawan Isenmulang Kalteng FC.