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Hasil Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2026-2027: Lawan 10 Pemain, The Guardians Menang 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |21:33 WIB
Hasil Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2026-2027: Lawan 10 Pemain, The Guardians Menang 1-0
Suasana laga Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
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LAMPUNG Bhayangkara FC sukses meraih tiga poin krusial usai mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu diraih The Guardians –julukan Bhayangkara FC– pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Selasa (20/10/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad Laskar Mataram –julukan PSIM– mendapatkan peluang lewat Ze Valente pada menit ke-16. Namun, tendangannya dari luar kotak penalti masih bisa diselamatkan M. Fahri.

Tim tuan rumah pun juga memberikan ancaman ke pertahanan PSIM pada menit ke-20. Sayangnya, bola masih bisa ditepis oleh Cahya Supriadi.

Pada menit ke-26, PSIM harus menerima pil pahit karena harus bermain dengan sepuluh pemain. Kepastian itu terjadi setelah Ze Valente harus keluar lapangan lebih awal usai menerima kartu kuning kedua.

Sementara waktu Bhayangkara FC dan PSIM belum kunjung mencetak gol. Jadi, kedua tim harus puas bermain imbang 0-0 di babak pertama.

Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)

Babak Kedua

Pada menit ke-59, Bhayangkara FC akhirnya dapat memecahkan kebuntuan dalam laga tersebut. Kepastian itu diraih setelah Moussa Sidibé mampu menjebol gawang Cahya Supriadi.

 

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