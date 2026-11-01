Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Jamu Isenmulang, Marc Klok Ingin Maung Bandung Lanjutkan Tren Positif 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |14:13 WIB
Persib Jamu Isenmulang, Marc Klok Ingin Maung Bandung Lanjutkan Tren Positif 
Persib Jamu Isenmulang, Marc Klok Ingin Maung Bandung Lanjutkan Tren Positif  (Instagram/@marcklok)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi tim promosi Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan Super League 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11/2026). Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan dirinya dan rekan-rekan siap tempur. 

1. Siap Tempur

Klok sebelumnya harus menepi saat Maung Bandung menaklukkan Garudayaksa FC di kancah domestik karena diistirahatkan pelatih. Ia juga absen akibat sanksi saat Persib mengalahkan Melbourne Victory di ajang AFC Champions League Two (ACL 2). Jeda tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh sang pemain memulihkan kebugaran setelah rentetan laga padat.

"Persiapan sangat baik. Kemarin akumulasi dan di pertandingan sebelumnya saya istirahat dari beberapa pertandingan beruntun saya main. Jadi besok saya sangat siap. Kita dengan banyak pemain yang siap besok," ujar Marc Klok, melansir laman iLeague.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Klok menegaskan tingginya antusiasme di ruang ganti tim saat ini. Seluruh pemain Maung Bandung memiliki motivasi berlipat untuk diturunkan dan membidik kemenangan demi menjaga posisi tim tetap bersaing ketat di papan atas klasemen liga domestik.

"Semua mau main, ingin main, dan juga kita ingin hasil yang baik di liga supaya kita tetap di puncak di liga (papan atas) juga," lanjut pemain berdarah Belanda tersebut.

2. Bidik Kemenangan

Keberhasilan Persib menyapu bersih putaran pertama kompetisi Asia dengan kemenangan impresif turut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Klok. Menurutnya, pencapaian Maung Bandung di panggung Asia memberikan inspirasi luas bagi perkembangan sepak bola tanah air.

"Kemarin di ACL 2 sangat luar biasa buat klub Persib Bandung, tapi saya juga pikir buat seluruh Indonesia. Ini adalah contoh musim ini untuk Indonesia bisa bermimpi bukan hanya di liga lokal tapi juga di Asia. Saya sangat bangga untuk prestasi tim ini," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/49/3251431/rizky_ridho-qYTH_large.jpg
Persija Kalah 1-2 dari Dewa United, Rizky Ridho: Kami Buat Banyak Kesalahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/49/3251415/pelatih_persija_jakarta_shin_tae_yong-btxL_large.jpg
Shin Tae-yong Soroti Kesalahan Mendasar Usai Persija Kalah 1-2 dari Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/49/3251351/dedi_kusnandar-qAUu_large.jpg
Profil Dedi Kusnandar, Pemain Supersub Andalan Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/49/3251267/patricio_matricardi-gSHD_large.jpg
Profil Patricio Matricardi, Bek Jangkung Andalan Persib Bandung
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/30/49/1766397/hasil-fp1-moto3-malaysia-2026-veda-ega-tempati-posisi-keempat-hww.webp
Hasil FP1 Moto3 Malaysia 2026: Veda Ega Tempati Posisi Keempat
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/11/01/pelatih_persija_jakarta_shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Sebut 2 Kesalahan Fatal yang Bikin Persija Kalah dari Dewa United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement