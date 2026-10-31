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Hasil Rekap Super League 2026-2027: Arema FC, PSM Makassar, dan Persik Kediri Kompak Tumbang di Kandang Sendiri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |18:24 WIB
Hasil Rekap Super League 2026-2027: Arema FC, PSM Makassar, dan Persik Kediri Kompak Tumbang di Kandang Sendiri
Suasana laga Arema FC vs Bali United di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
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MALANG — Rangkaian pertandingan Super League 2026-2027 pada Sabtu (31/10/2026) sore WIB menyajikan kejutan besar bagi para pecinta sepak bola nasional. Sebanyak tiga tim tuan rumah secara bersamaan harus rela kehilangan poin penuh usai takluk di hadapan pendukungnya sendiri.

Pekan kompetisi kali ini diwarnai oleh hasil-hasil minor yang menimpa tim-tim unggulan saat bermain kandang. Dari Malang, Parepare, hingga Kediri, para tamu tampil trengginas untuk mencuri kemenangan mutlak.

1. Singo Edan dan Juku Eja Takluk di Kandang

Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah saat berhadapan dengan Bali United di Stadion Kanjuruhan, Malang, harus bekerja ekstra keras. Skuad Singo Edan tampil kesulitan meladeni permainan taktis tim tamu hingga akhirnya takluk dengan skor 1-3.

Gol semata wayang Arema FC dicetak Careca pada menit ke-79, sedangkan tiga gol kemenangan Bali United masing-masing ditorehkan oleh Marko Dugandzic (40'), Irfan Jaya (45'), dan Teppei Yachida (67').

Sementara itu, hasil serupa juga dialami oleh PSM Makassar saat menantang Madura United di Stadion B.J. Habibie, Parepare. Jalannya laga antara kedua kesebelasan sebenarnya berjalan cukup ketat sejak menit awal.

PSM Makassar vs Madura United. (Foto: Instagram/psm_makassar)
PSM Makassar vs Madura United. (Foto: Instagram/psm_makassar)

Namun, skuad Juku Eja harus mengakui keunggulan tipis tim tamu dengan skor 0-1. Gol tunggal penentu kemenangan Madura United pada pertandingan tersebut dicetak oleh Irvan Goncalves saat laga baru berjalan tujuh menit.

2. Pesta Gol Persita Tandai Derita Persik Kediri

Nasib lebih tragis harus diterima oleh Persik Kediri ketika menjamu Persita Tangerang di Stadion Brawijaya, Kediri. Skuad Macan Putih gagal meredam ketajaman lini serang tim tamu dan harus menelan kekalahan telak dengan skor 1-5.

 

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