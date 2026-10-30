Persija Jakarta Kuasai Puncak Klasemen, Shin Tae-yong Ungkap Siasat agar Anak Asuhnya Tetap Membumi

Shin Tae-yong punya siasat agar skuad Persija Jakarta tetap membumi (Foto: Persija Jakarta)

SERANG – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, tak ingin pasukannya besar kepala meski saat ini duduk di puncak klasemen Super League 2026-2027. Ia sudah punya siasat untuk membuat mereka tetap membumi.

Persija saat ini memimpin klasemen sementara Super League 2026-2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil mengumpulkan 18 poin dari tujuh pertandingan.

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

Hebatnya, enam dari tujuh laga berhasil dimenangkan oleh Persija, termasuk tiga poin atas rivalnya Persib Bandung. Sementara, satu pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari Persita Tangerang 2-3.

1. Kerja Keras

Shin mengatakan, rentetan hasil positif ini merupakan buah manis dari kerja keras para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu menanamkan mentalitas tidak cepat puas kepada para pemain.

"Meskipun saat ini kami berada di peringkat pertama, itu semua berkat kerja keras luar biasa dari para pemain,” kata Shin dalam konferensi pers, dikutip Jumat (30/10/2026)

“Tidak ada satu pun yang merasa cepat puas, dan itulah sebabnya performa kami akan terus meningkat," tegas pria berusia 57 tahun tersebut.