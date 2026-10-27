Shin Tae-yong Siap Rotasi Pemain Persija di League Cup 2026–2027

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong akan memberikan kesempatan kepada pemain yang jarang tampil di Super League untuk unjuk gigi pada League Cup 2026-2027. Hal itu agar pemain bisa berkembang dengan mendapatkan menit bermain.

1. Rotasi Pemain

Klub berjuluk Macan Kemayoran itu tergabung di Grup A Zona Barat pada ajang League Cup 2026-2027. Mereka akan berhadapan dengan PSMS Medan dan Sumsel United.

"Di League Cup kami akan melakukan rotasi pemain. Tujuannya agar seluruh pemain mendapatkan kesempatan bermain dan terbiasa dengan intensitas pertandingan," kata Shin Tae-yong di Jakarta, kemarin.

Persija vs Persik (@persija)

"Jadi, sebagian besar pemain yang tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di liga kemungkinan akan dimainkan di kompetisi tersebut," ujarnya.

Dalam laga pembuka League Cup, Persija akan menghadapi PSMS Medan. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara, pada 3 November 2026.

Sekadar diketahui, Persija saat ini dalam tren positif pada Super League 2026-2027. Persija menjadi pemuncak klasemen sementara dengan 18 poin.