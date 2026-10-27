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Persib Bandung Lepas 2 Pemain ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia U-20 2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |17:46 WIB
Persib Bandung Lepas 2 Pemain ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia U-20 2027
Persib Bandung melepas dua pemainnya ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia U-20 2027 (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Persib Bandung resmi melepas dua pemainnya ke Timnas Indonesia U-20 untuk menghadapi Piala Asia U-20 2027. Mereka adalah Rafi Rasyiq dan Nazriel Alfaro Syahdan.

Keduanya akan mengikuti pemusatan latihan (TC) di luar negeri. Anak asuh Nova Arianto akan bersiap di Antalya, Turki, pada 8-17 November 2026. 

Nazriel Alvaro

Pemanggilan ini menjadi bagian dari persiapan Garuda Muda untuk menghadapi Piala Asia U-20 2027. Ajang itu akan berlangsung di China, pada 24 Maret hingga 10 April.

1. Uji Coba

Dilansir dari laman Persib, pemanggilan itu berdasarkan surat pemanggilan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, pada 26 Oktober 2026. Rafi dan Nazriel masuk dalam agenda persiapan tim yang akan berlangsung di Turki.

"Selama menjalani kegiatan di Antalya, Timnas U-20 dijadwalkan melakoni pertandingan uji coba melawan Yordania dan Amerika Serikat," tulis laman Persib, Selasa (27/10/2026).

"Rangkaian pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan tim sebelum tampil pada turnamen sepak bola kelompok usia di Asia itu," tambah keterangan itu.

 

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