Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Calvin Verdonk Blak-blakan Ungkap Kelemahan LOSC Lille saat Dihajar Galatasaray 2-4

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |11:16 WIB
Calvin Verdonk Blak-blakan Ungkap Kelemahan LOSC Lille saat Dihajar Galatasaray 2-4
Calvin Verdonk bicara blak-blakan mengungkap kelemahan LOSC Lille saat dihajar Galatasaray 2-4 pada Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@losclive)
A
A
A

LILLE – Calvin Verdonk bicara blak-blakan mengungkap kelemahan LOSC Lille saat dihajar Galatasaray 2-4 pada Liga Champions 2026-2027. Ia cukup kecewa pertahanan timnya sangat mudah dibobol.

Duel LOSC Lille vs Galatasaray itu merupakan matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Laga digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Lille, Prancis, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB.

1. Main 90 Menit

Calvin Verdonk beraksi di laga LOSC Lille vs Galatasaray (Foto: Instagram/@losclive)
Calvin Verdonk beraksi di laga LOSC Lille vs Galatasaray (Foto: Instagram/@losclive)

Dalam laga itu, Verdonk diturunkan sejak awal oleh pelatih Davide Ancelotti. Bek Timnas Indonesia tersebut bahkan bermain selama 90 menit. Sayangnya, Lille harus menelan kekalahan.

Empat gol Galatasaray dicetak Yunus Akgun (2’), Aleksey Batrakov (44’), bunuh diri Nabil Bentaleb (52’), dan Victor Osimhen (61’). Sedangkan, dua gol LOSC Lille diborong Soribia Diaoune (7’, 39’).

Verdonk jelas kecewa dengan kekalahan tersebut. Ia blak-blakan mengungkap gawang Berke Ozer begitu mudah dibobol karena pertahanan juga kurang bagus.

"Menurut saya, kami punya rencana yang bagus, tetapi kami terlalu mudah kebobolan Semuanya bermula dari sepak pojok. Pertahanan kami kurang baik dan mereka langsung mencetak gol, mengubah skor menjadi 2-3," tutur Verdonk, dikutip dari Le Petit Lillois, Jumat (23/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249613/marc_cucurella-V08P_large.jpg
Misteri Siulan di Santiago Bernabeu: Marc Cucurella Kebingungan di Laga Real Madrid vs RB Leipzig
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249584/borussia_dortmund-WKVq_large.jpg
Kisah Unik Borussia Dortmund di Liga Champions, Pilih Tak Mandi di Markas Sabah FK karena Takut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249573/antonio_conte-XhQO_large.jpg
Michael Carrick Terancam Dipecat Setelah Dibantai Como, Conte Bakal Jadi Pelatih Manchester United?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249566/cesc_fabregas_punya_alasan_tersendiri_kenapa_meminta_como_1907_menurunkan_tempo_saat_unggul_4_0_atas_manchester_united-9CaR_large.jpg
Bukan Tidak Tega, Ini Alasan Cesc Fabregas Minta Como 1907 Turunkan Tempo saat Unggul 4-0 atas Manchester United
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/22/11/1763353/viral-presiden-como-semringah-timnya-cukur-man-united-41-di-liga-champions-pwu.webp
Viral! Presiden Como Semringah Timnya Cukur Man United 4-1 di Liga Champions
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/10/marc_marquez.jpg
Jadwal MotoGP Australia 2026 di Phillip Island: Marc Marquez Ancam Jorge Martin
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement