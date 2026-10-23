Calvin Verdonk Blak-blakan Ungkap Kelemahan LOSC Lille saat Dihajar Galatasaray 2-4

LILLE – Calvin Verdonk bicara blak-blakan mengungkap kelemahan LOSC Lille saat dihajar Galatasaray 2-4 pada Liga Champions 2026-2027. Ia cukup kecewa pertahanan timnya sangat mudah dibobol.

Duel LOSC Lille vs Galatasaray itu merupakan matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Laga digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Lille, Prancis, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB.

1. Main 90 Menit

Calvin Verdonk beraksi di laga LOSC Lille vs Galatasaray (Foto: Instagram/@losclive)

Dalam laga itu, Verdonk diturunkan sejak awal oleh pelatih Davide Ancelotti. Bek Timnas Indonesia tersebut bahkan bermain selama 90 menit. Sayangnya, Lille harus menelan kekalahan.

Empat gol Galatasaray dicetak Yunus Akgun (2’), Aleksey Batrakov (44’), bunuh diri Nabil Bentaleb (52’), dan Victor Osimhen (61’). Sedangkan, dua gol LOSC Lille diborong Soribia Diaoune (7’, 39’).

Verdonk jelas kecewa dengan kekalahan tersebut. Ia blak-blakan mengungkap gawang Berke Ozer begitu mudah dibobol karena pertahanan juga kurang bagus.

"Menurut saya, kami punya rencana yang bagus, tetapi kami terlalu mudah kebobolan Semuanya bermula dari sepak pojok. Pertahanan kami kurang baik dan mereka langsung mencetak gol, mengubah skor menjadi 2-3," tutur Verdonk, dikutip dari Le Petit Lillois, Jumat (23/10/2026).