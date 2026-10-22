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Calvin Verdonk Main 90 Menit di Laga LOSC Lille vs Galatasaray, Intip Statistiknya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |12:04 WIB
Calvin Verdonk Main 90 Menit di Laga LOSC Lille vs Galatasaray, Intip Statistiknya
Calvin Verdonk bermain penuh di laga LOSC Lille vs Galatasaray di Liga Champions 2026-2027 (Foto: UEFA)
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LILLE – Calvin Verdonk bermain penuh saat LOSC Lille menjamu Galatasaray di Liga Champions 2026-2027. Beberapa statistik menarik dibuat bek Timnas Indonesia tersebut.

Duel LOSC Lille vs Galatasaray itu merupakan matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Duel digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Lille, Prancis, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB.

1. Starter dan Main Penuh

Calvin Verdonk pemanasan jelang laga LOSC Lille vs Galatasaray (Foto: Instagram/@losclive)
Calvin Verdonk pemanasan jelang laga LOSC Lille vs Galatasaray (Foto: Instagram/@losclive)

Dalam laga itu, Verdonk diturunkan sejak awal oleh pelatih Davide Ancelotti. Ini adalah kali kedua bagi bek berusia 29 tahun tersebut masuk dalam starting eleven.

Hebatnya lagi, Verdonk bermain penuh di laga ini alias 90 menit. Itu adalah kali pertamanya merumput dari menit awal hingga akhir pertandingan, di semua kompetisi pada musim ini bersama LOSC Lille.

Beberapa statistik penting dicatatkan Verdonk. Ia dua kali melancarkan tekel, melakukan dua kali intersep, dan sekali menyapu bola. Sayangnya, bek berdarah Aceh tersebut mencatat tiga pelanggaran.

Dari segi ofensif, Verdonk melepaskan dua umpan kunci serta dua crossing akurat dari empat percobaan. Mengoper sebanyak 45 kali, ia mencatatkan akurasi sebesar 82,2 persen.

 

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